Сражение акулы и дайвера из-за рыбы попало на видео

Сражение акулы и дайвера из-за рыбы попало на видео

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Белизе дайвер сразился с акулой, которая собиралась съесть пойманную им рыбу. Видео подводной потасовки сняли другие дайверы.