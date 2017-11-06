Сражение акулы и дайвера из-за рыбы попало на видео
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Белизе дайвер сразился с акулой, которая собиралась съесть пойманную им рыбу. Видео подводной потасовки сняли другие дайверы.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Белизе дайвер сразился с акулой, которая собиралась съесть пойманную им рыбу. Видео подводной потасовки сняли другие дайверы.
На кадрах видно, как хищник пытается вытащить из рук мужчины замотанную в сеть рыбу. Дайвер сопротивляется и отталкивает акулу.
В результате человек победил, а акула уплыла на поиски новой жертвы.