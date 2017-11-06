Столичные власти занялись поиском новогодней ёлки
Установят её на Площади великого национального собрания.
Установят её на Площади великого национального собрания.
Как сообщил заместитель мэра Нистор Грозаву, пока неизвестно сколько денег потратят на новогоднюю ель.
«У нас уже есть несколько предложений, в том числе из столицы и пригорода. Должна быть очень высокая ель с объёмной кроной. Есть некоторые проблемы, но мы их решим. Можно найти хорошую ёлку, но дорогую, а можно выбрать и подешевле. Мы говорили и с представителями Moldsilva, может они предложат нам что-то», — сказал заместитель мэра Кишинёва Нистор Грозаву.
В этом году в столице будут две новогодние ели. Одну приобретёт правительство. Её установят у Национального дворца.
«Я думаю, чем больше ёлок — тем лучше. Их красота радует всех и неважно, сколько их будет 2, 10, 15, 20. Думаю, в праздники нужно посмотреть на все эти ели, не надо делать исключения. Это такой праздник, который нельзя политизировать», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.
Новогоднюю ель на центральной площади установят в первый день зимы. Тогда же на главных улицах города включат праздничное освещение.