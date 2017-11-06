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16:40 (мск), источник: Publika.md

Столичные власти занялись поиском новогодней ёлки

Установят её на Площади великого национального собрания.

Источник: Publika.md

Как сообщил заместитель мэра Нистор Грозаву, пока неизвестно сколько денег потратят на новогоднюю ель.

«У нас уже есть несколько предложений, в том числе из столицы и пригорода. Должна быть очень высокая ель с объёмной кроной. Есть некоторые проблемы, но мы их решим. Можно найти хорошую ёлку, но дорогую, а можно выбрать и подешевле. Мы говорили и с представителями Moldsilva, может они предложат нам что-то», — сказал заместитель мэра Кишинёва Нистор Грозаву.

В этом году в столице будут две новогодние ели. Одну приобретёт правительство. Её установят у Национального дворца.

«Я думаю, чем больше ёлок — тем лучше. Их красота радует всех и неважно, сколько их будет 2, 10, 15, 20. Думаю, в праздники нужно посмотреть на все эти ели, не надо делать исключения. Это такой праздник, который нельзя политизировать», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Новогоднюю ель на центральной площади установят в первый день зимы. Тогда же на главных улицах города включат праздничное освещение.

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