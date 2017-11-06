МВД разъясняет: где в Крыму оформить загранпаспорт нового поколения
В МВД по РК разъясняют: жители Республики Крым могут оформить и получить загранпаспорт нового поколения.
В МВД по РК разъясняют: жители Республики Крым могут оформить и получить загранпаспорт нового поколения.
Заграничные паспорта с электронным носителем информации, выдаваемые на территории нашей страны, содержат дополнительный биометрический параметр — изображение папиллярных узоров двух пальцев рук.
Это значит, что при приеме заявления о выдаче заграничного паспорта с дополнительными биометрическими параметрами, помимо цифрового фотографирования заявителя, либо лица, в отношении которого такое заявление подано, производится также сканирование папиллярных узоров указательных пальцев рук лиц, достигших возраста 12 лет, — уточнили в крымской полиции.
Адреса: г. Керчь (ул. Кормарова, 7), г. Феодосия (ул. В. Коробкова, 9), г. Евпатории (ул. Революции, 34/1), г. Ялте (ул. Дзержинского, 35) и г. Джанкое (ул. Свердлова, 2-а), г. Симферополь (ул. Пролетарская, 6-а — ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России).
Также для удобства жителей на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России организована возможность электронной записи к специалистам указанных объектов на определенный день и время (по ссылке). Это значительно облегчает возможность получения данной госуслуги.