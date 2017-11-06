Ученые назвали 2017 год одним из трех самых жарких в истории

Источник: AP 2017

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — 2017 год станет одним из трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений, сообщает The Guardian со ссылкой на выводы Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Результаты исследований были представлены в Бонне, где проходит международный саммит по защите планеты от климатических изменений.

Температура воздуха за первые девять месяцев 2017 года не превысила показатели 2016 года, который ставил рекорды из-за периода Эль-Ниньо, но была выше, чем за все годы, предшествовавшие 2015-му.

Феномен Эль-Ниньо связан с изменением климатических показателей в Тихоокеанском регионе, который характеризуется повышением температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане и приводит к стихийным бедствиям. Эффект наблюдается каждые 3−7 лет.

Генсек ВМО Петтери Таалас заявил, что последние три года являются тремя самыми жаркими и общий тренд сохраняется.

«Мы наблюдали исключительные погодные явления: в Азии температура достигала 50 градусов Цельсия, рекордные по своей мощи ураганы шли один за другим в Карибском море и Атлантическом океане, достигая даже берегов Ирландии, миллионы людей пострадали от ливней и наводнений, в то время как в Восточной Африке наблюдается засуха», — напомнил он.

Таалас заявил, что ученые продолжат анализировать эти явления, но уже сейчас можно говорить, что значительная их часть представляет собой последствия изменения климата, причиной которых является вызванный деятельностью человека парниковый эффект: леса продолжают вырубаться, а углеводородное топливо используется столь же интенсивно.

В прошлом десятилетии процесс потепления затормозился, но теперь вновь набирает силу, констатировал глава ВМО.

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Одной из основных тем саммита станет Парижское климатическое соглашение 2015 года, участники которого обязались сократить выбросы с целью ограничения глобального повышения температуры. Нынешние уровни выбросов, по оценкам, приведут к повышению температуры на 3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Это приведет к повышению уровня мирового океана, учащению случаев засухи и рекордной жары по всему миру, ураганам и наводнениям.

The Guardian приводит слова экспертов, которые ожидают, что сильнее всего последствия глобального потепления климата в плане человеческих жертв скажутся на развивающихся странах. В частности, самые большие проблемы прогнозируются для Южной Азии.