В Ялте учредили международную ассоциацию «Друзей Крыма»

Источник: РИА Новости

Ассоциация создана в рамках международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма», в которой приняли участие свыше 90 иностранных гостей.

«Мы, единодушно считая необходимым активизировать усилия по сохранению мира, прекращению конфронтации в международных делах, восстановлению конструктивного сотрудничества между Россией и странами Запада и налаживанию всесторонних отношений с республикой Крым, объявляем о создании международной ассоциации «Друзей Крыма», — говорится в принятой декларации.

Среди основных целей ассоциации — содействие признанию легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу, доведение до международного сообщества объективной информации о жизни на полуострове и обоснованности исторического выбора крымчан.

Участники ассоциации считают необходимым вывести крымскую тему из политической повестки международных отношений, не допустить ее использования для попыток устроить конфронтацию во взаимоотношениях между странами и народами.