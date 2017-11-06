В честь ЭКСПО назвали ребёнка в Астане

Источник: Informburo.kz

«Не изменилась традиция называть детей в честь важных событий в стране. Во время проведения международной выставки ЭКСПО в РАГСе района “Есиль” зарегистрировано имя мальчика Бәйдiбэкспо», — сообщили в пресс-службе акимата столицы.

Всего за январь — октябрь, согласно статистике РАГСов трёх районов Астаны — «Есиль», «Сарыарка», «Алматы», в городе появились на свет 25 735 малышей.