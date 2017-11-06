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17:26 (мск), источник: Informburo.kz

В честь ЭКСПО назвали ребёнка в Астане

Самые популярные и самые необычные имена родившихся в столице с начала текущего года назвали в акимате Астаны.

Источник: Informburo.kz

«Не изменилась традиция называть детей в честь важных событий в стране. Во время проведения международной выставки ЭКСПО в РАГСе района “Есиль” зарегистрировано имя мальчика Бәйдiбэкспо», — сообщили в пресс-службе акимата столицы.

Всего за январь — октябрь, согласно статистике РАГСов трёх районов Астаны — «Есиль», «Сарыарка», «Алматы», в городе появились на свет 25 735 малышей.

Наиболее популярными женскими именами в этому 2017 году стали София, Амира, Кәусар, Елдана. Самые популярные имена для мальчиков: Алихан, Айсултан, Алан, Арлан.

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