В честь ЭКСПО назвали ребёнка в Астане
Самые популярные и самые необычные имена родившихся в столице с начала текущего года назвали в акимате Астаны.
Самые популярные и самые необычные имена родившихся в столице с начала текущего года назвали в акимате Астаны.
«Не изменилась традиция называть детей в честь важных событий в стране. Во время проведения международной выставки ЭКСПО в РАГСе района “Есиль” зарегистрировано имя мальчика Бәйдiбэкспо», — сообщили в
Всего за январь — октябрь, согласно статистике РАГСов трёх районов Астаны — «Есиль», «Сарыарка», «Алматы», в городе появились на свет 25 735 малышей.
Наиболее популярными женскими именами в этому 2017 году стали София, Амира, Кәусар, Елдана. Самые популярные имена для мальчиков: Алихан, Айсултан, Алан, Арлан.