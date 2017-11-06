Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Ах, какие ножки: Климова в стиле Монро затмила Джоли - поклонники
Миронов о том зачем Собчак назвала Крым украинским
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
14События недели в фотографиях
17:29 (мск), источник: Kazinform

Герб Казахстана нашли в мусорном баке в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Болельщица футбольного клуба «Иртыш» в Павлодаре обнаружила выброшенный в мусорную урну герб РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На Центральном стадионе Павлодара Куралай Ахметова нашла герб республики во время матча заключительного тура чемпионата Казахстана по футболу. Государственный символ лежал в урне, возле входа в женский туалет. Герб лежал в картонной коробке и был присыпан мусором. По соседству были разбитая раковина, тумба, старое напольное покрытие, доски и прочий мусор.

«Сколько было случаев, когда людей наказывали за небрежное обращение с государственными символами! — говорит К. Ахметова. — Ведь это была попытка объяснить, что это национальная ценность, которой необходимо дорожить, а тут, можно сказать, в центре города такая находка».

Дирекция Центрального стадиона пояснила, что на территорию объекта, очевидно, герб Казахстана попал случайно, и что сам госсимвол учреждению не принадлежит.

«Пару недель назад я убирался за манежем, — сказал рабочий объекта. — Среди листьев и мусора увидел что-то белое. Когда перевернул это, то понял, что держу в руках государственный герб. Я положил его на телегу и привез сюда, на стадион. Я не знал, что с ним делать, в мусорную корзину выбрасывать нельзя, поэтому оставил его в коробке, а предупредить начальство забыл».

За надругательство над государственными символами в Казахстане грозит штраф в размере более четырёх миллионов тенге или либо лишение свободы сроком до двух лет по статье 372 Уголовного Кодекса Республики Казахстана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Казахстанку сбили на пешеходном переходе в Анталье
Сын убил отца в Мангистау
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
В Малайзии назвали подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии
Трамп назвал причину стрельбы в церкви в Техасе
Экс-главе Каталонии разрешили заниматься политикой
Ученые назвали 2017 год одним из трех самых жарких в истории
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Гончаренко смелее Семина, а Бердыев сыграл с Манчини по-хозяйски В 16-м туре РФПЛ были сразу две тренерские дуэли с приставкой супер
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь