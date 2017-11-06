Герб Казахстана нашли в мусорном баке в Павлодаре

На Центральном стадионе Павлодара Куралай Ахметова нашла герб республики во время матча заключительного тура чемпионата Казахстана по футболу. Государственный символ лежал в урне, возле входа в женский туалет. Герб лежал в картонной коробке и был присыпан мусором. По соседству были разбитая раковина, тумба, старое напольное покрытие, доски и прочий мусор.

«Сколько было случаев, когда людей наказывали за небрежное обращение с государственными символами! — говорит К. Ахметова. — Ведь это была попытка объяснить, что это национальная ценность, которой необходимо дорожить, а тут, можно сказать, в центре города такая находка».

Дирекция Центрального стадиона пояснила, что на территорию объекта, очевидно, герб Казахстана попал случайно, и что сам госсимвол учреждению не принадлежит.

«Пару недель назад я убирался за манежем, — сказал рабочий объекта. — Среди листьев и мусора увидел что-то белое. Когда перевернул это, то понял, что держу в руках государственный герб. Я положил его на телегу и привез сюда, на стадион. Я не знал, что с ним делать, в мусорную корзину выбрасывать нельзя, поэтому оставил его в коробке, а предупредить начальство забыл».