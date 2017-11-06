Герб Казахстана нашли в мусорном баке в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Болельщица футбольного клуба «Иртыш» в Павлодаре обнаружила выброшенный в мусорную урну герб РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Болельщица футбольного клуба «Иртыш» в Павлодаре обнаружила выброшенный в мусорную урну герб РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
На Центральном стадионе Павлодара Куралай Ахметова нашла герб республики во время матча заключительного тура чемпионата Казахстана по футболу. Государственный символ лежал в урне, возле входа в женский туалет. Герб лежал в картонной коробке и был присыпан мусором. По соседству были разбитая раковина, тумба, старое напольное покрытие, доски и прочий мусор.
«Сколько было случаев, когда людей наказывали за небрежное обращение с государственными символами! — говорит К. Ахметова. — Ведь это была попытка объяснить, что это национальная ценность, которой необходимо дорожить, а тут, можно сказать, в центре города такая находка».
Дирекция Центрального стадиона пояснила, что на территорию объекта, очевидно, герб Казахстана попал случайно, и что сам госсимвол учреждению не принадлежит.
«Пару недель назад я убирался за манежем, — сказал рабочий объекта. — Среди листьев и мусора увидел
За надругательство над государственными символами в Казахстане грозит штраф в размере более четырёх миллионов тенге или либо лишение свободы сроком до двух лет по статье 372 Уголовного Кодекса Республики Казахстана.