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21:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Гордый пингвин из Новосибирского зоопарка поразил горожан

Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии гордого пингвина Гумбольдта.

В Новосибирск привезли восьмого пингвина Гумбольдта. Животное приехало из столичного зоопарка и на новом месте начало проявлять аристократичные манеры. Об этом сообщается в группе пресс-службы Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Молодой пернатый красавец пока не похож на своих сородичей. Однако, уже любопытный общительный. Кроме того, пингвин очень любит работать на камеру, чем умиляет посетителей. Пока красавцу не придумали имя.

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