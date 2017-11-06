Гордый пингвин из Новосибирского зоопарка поразил горожан
Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии гордого пингвина Гумбольдта.
Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии гордого пингвина Гумбольдта.
В Новосибирск привезли восьмого пингвина Гумбольдта. Животное приехало из столичного зоопарка и на новом месте начало проявлять аристократичные манеры. Об этом сообщается в группе
Молодой пернатый красавец пока не похож на своих сородичей. Однако, уже любопытный общительный. Кроме того, пингвин очень любит работать на камеру, чем умиляет посетителей. Пока красавцу не придумали имя.