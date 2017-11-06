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17:51 (мск), источник: БЕЛТА

БНТУ сократит срок обучения по большинству специальностей со следующего учебного года

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете со следующего учебного года сократят срок обучения по большинству специальностей. Об этом корреспондент БЕЛТА сообщил первый проректор БНТУ Георгий Вершина.

Источник: БЕЛТА

По словам Георгия Вершины, сокращения сроков обучения не коснутся 14 специальностей, в том числе связанных с горным делом, атомной энергетикой.

«Что касается технологического, экономического, бизнес-направлений, то учебные планы перерабатываются. Уже со следующего года срок обучения на специальностях этих профилей станет меньше. Такая возможность с учетом внедрения в учебный процесс информационных, цифровых технологий имеется», — сказал первый проректор.

Как сообщалось, в начале этого года министр образования Игорь Карпенко в общении с журналистами анонсировал сокращение сроков обучения по некоторым специальностям в учреждениях высшего образования. В Беларуси уже практикуется подготовка специалистов в течение 4−4,5 года. Но, как отмечал министр, есть еще около 50 специальностей, где можно предусмотреть перевод на такой же срок обучения.

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