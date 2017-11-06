В Уральске найдены пенсионеры, заблудившиеся в лесу

По данным спасателей, у 65-летнего мужчины и 59-летней женщины мобильные телефоны были заряженные, благодаря чему сотрудники Управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО вышли с ними на связь.

«В ходе телефонного разговора заблудившиеся рассказали, что собирали грибы в районе Перевалочной рощи, увлекшись процессом, потеряли ориентир и не смогли найти дорогу назад. Оперативный дежурный УЕДДС ДЧС ЗКО капитан гражданской защиты Азамат Нурпеисов по грамотно поставленным вопросам определил ориентировочное местонахождение и вывел их на берег реки Урала», — сообщили спасатели.