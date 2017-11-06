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19:47 (мск), источник: Newtimes.kz

В Уральске найдены пенсионеры, заблудившиеся в лесу

В Уральске спасатели нашли двух пенсионеров, которое вечером 5 ноября вышли в лес Перевалочной рощи и заблудились, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

По данным спасателей, у 65-летнего мужчины и 59-летней женщины мобильные телефоны были заряженные, благодаря чему сотрудники Управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО вышли с ними на связь.

«В ходе телефонного разговора заблудившиеся рассказали, что собирали грибы в районе Перевалочной рощи, увлекшись процессом, потеряли ориентир и не смогли найти дорогу назад. Оперативный дежурный УЕДДС ДЧС ЗКО капитан гражданской защиты Азамат Нурпеисов по грамотно поставленным вопросам определил ориентировочное местонахождение и вывел их на берег реки Урала», — сообщили спасатели.

В 21:30 минут спасатели нашли заблудившихся в лесу в 2,5 км вниз по течению реки Урал со стороны Уральск в районе 1-ой дачной. Оба пенсионера здоровы, в медицинской помощи не нуждались.

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