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18:09 (мск), источник: Publika.md

Метеорологи: 2017 год может стать одним из самых жарких в истории

В списке самых жарких лет 2017 год может занять второе место, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации.

Источник: Publika.md

Метеорологи ООН также отмечают, что период с 2013 по 2017 год уже стал самым жарким в истории наблюдений за погодой, пишет otr-online.ru.

Эксперты пришли к выводу о том, что в первые девять месяцев 2017 года глобальная средняя температура была на полградуса выше, чем в период с 1981 по 2010 годы, а рекордно высокая температура была отмечена в нескольких точках, в том числе в азиатской части России, где воздух прогревался до 50 градусов и выше.

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