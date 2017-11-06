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18:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Третий воронежский фестиваль «Маршак» завершился 6 ноября

События форума посетили 13 тыс. зрителей.

Третий детский театральный фестиваль «Маршак» завершился в Воронеже в понедельник, 6 ноября. События десятидневного форума посетили около 13 тыс. зрителей, сообщила пресс-служба Маршакфеста.

На официальной церемонии закрытия к зрителям обратилась руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева. Чиновница подчеркнула, что все спектакли третьего форума несут в себе идеи гуманизма, нравственности и человечности, которыми пронизано все творчество Самуила Маршака, в честь которого и был назван фестиваль. Дежурный по фестивалю «Маршак», заслуженный артист России Камиль Тукаев зачитал собравшимся письмо Александра Маршака — внука знаменитого поэта. В своем обращении к воронежцам он выразил уверенность в том, что Самуил Яковлевич был бы горд увидеть родной город, украшенный буквами «МАРШАК».

Последним спектаклем, показанным на форуме, стал «Маленький принц» по культовой книге Антуана де Сент-Экзюпери в постановке Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Этот театр не впервые выступал в Воронеже — на пятый Платоновский фестиваль латвийские артисты привозили спектакль «Фро’по повести Андрея Платонова.

Детский театральный фестиваль «Маршак» прошел в Воронеже в третий раз в дни осенних школьных каникул, с 28 октября по 6 ноября. Программа форума включила 49 показов двадцати спектаклей для детей из театров России, Норвегии, Латвии и Казахстана, а также серию бесплатных семейных мастер-классов.

Перед стартом форума дирекция Маршакфеста предложила горожанам поучаствовать в благотворительной акции «Театр — детям». Все желающие могли приобрести на сайте фестиваля благотворительные сертификаты на билеты в театр, которые затем распределили среди семей, обратившихся за помощью в департамент социальной защиты Воронежской области и в благотворительные организации и фонды города. По итогам акции, длившейся 3,5 недели, воронежцы купили 34 благотворительных сертификата на общую сумму 30 тыс. рублей. Благодаря этому, 62 человека смогли увидеть фестивальные спектакли бесплатно.

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