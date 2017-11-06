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19:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

Синоптик: туман и гололед ожидаются в Казахстане

Сырые осенние дни переливаются золотисто-красными оттенками и словно шепчут о надвигающихся холодах. Инженер-синоптик «Казгидромет» Айнур Кайынбаева рассказала, в какие регионы страны уже через несколько дней придут снег и метель.

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Источник: Sputniknews.kz

«Туманы и гололед — самые частые метеорологические явления в ноябре. Вот и в предстоящие трое суток в большинстве областей республики ожидаются туман и гололед преимущественно в ночные и утренние часы, а также быстро смещающиеся барические высотные ложбины и связанные с ними атмосферные фронты будут вызывать осадки, в северной половине снег и местами метель с усилением ветра до 15−23 метров в секунду. Температура воздуха будет близкой к норме, на западе и юге выше на 2−5 градусов», — прокомментировала Айнур Кайынбаева.

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