Синоптик: туман и гололед ожидаются в Казахстане

«Туманы и гололед — самые частые метеорологические явления в ноябре. Вот и в предстоящие трое суток в большинстве областей республики ожидаются туман и гололед преимущественно в ночные и утренние часы, а также быстро смещающиеся барические высотные ложбины и связанные с ними атмосферные фронты будут вызывать осадки, в северной половине снег и местами метель с усилением ветра до 15−23 метров в секунду. Температура воздуха будет близкой к норме, на западе и юге выше на 2−5 градусов», — прокомментировала Айнур Кайынбаева.