В Башкирии нашелся пропавший без вести 32-летний Антон Дахтин
УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане нашелся пропавший без вести 32-летний уфимец Антон Дахтин.
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УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане нашелся пропавший без вести 32-летний уфимец Антон Дахтин.
По словам родственников, его обнаружили живым в городе Белорецке. Почему он уехал из столицы республики в другой город, никого из родных не предупредив, не уточняется.
Как сообщало агентство «Башинформ», мужчина пропал 29 октября. Утром он вышел из дома в микрорайоне Черниковка, но до работы так и не дошел.