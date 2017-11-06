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18:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти ввели карантин по бешенству животных в 2 районах Воронежской области

Ограничения продлятся до 9 января 2018 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Региональные власти объявили карантин по бешенству животных в Калачеевском и Таловском районах Воронежской области. Соответствующий указ главы региона опубликовали на правовом портале облправительства в пятницу, 3 ноября. Ограничения продлятся до 9 января 2018 года.

Карантин ввели в селе Орловка Таловского района и в селе Заброды Калачеевского района. Кроме того, запрет будет действовать в Калаче на улицах Андрея Буквецкого, Семена Панченко, Александра Иванова, Мостового и Солнечной. Согласно документам, эпизоотическими очагами признали три индивидуальных подворья. Специалисты запретили проводить выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их.

Контекст

С начала осени 2017 года власти Воронежской области не раз вводили запреты в связи с бешенством в различных районах региона. Карантин по бешенству животных объявили в Левобережном и Советском районах Воронежа в начале сентября. Кроме того, ограничения вводили в селе Дракино Лискинского района, в селе Вязноватка Нижнедевицкого района, в поселке Комсомольское Эртильского района, в селе Пилипы Каменского района, а также в Анне.

Региональные власти ввели ограничения по бешенству в шести районах Воронежской области в начале октября. Карантин объявили в Анне, рабочем поселке Новохоперском, поселке Бор и селе Русская Гвоздевка Рамонского района, селе Васильевка Бутурлиновского района, селах Заброды и Советское Калачеевского района, а также в Нижнедевицке.

Карантин по бешенству животных также ввели в четырех районах Воронежской области в середине октября. Запреты установили в Эртиле, селе Запрудском Каширского района, селах Манино и Заброды Калачеевского района, а также в поселке Бор Рамонского района. Карантин на этих территориях продлится до 13 декабря.
В середине октября ограничения ввели в Семилукском районе. В начале ноября — в Железнодорожном районе Воронежа.

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