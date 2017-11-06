Движение трамваев на ЦХП закроют в Челябинске
Ограничение будет действовать 7 ноября.
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Ограничение будет действовать 7 ноября.
Движение трамваев на ЦХП в Металлургическом районе Челябинска приостановят 7 ноября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В связи с проведением ремонтных работ с 10 до 14 часов вагоны маршрута № 14 будут следовать только до ЧМК. На работу трамвайного маршрута № 10 ограничение не повлияет, поскольку в указанный промежуток времени рейсов в расписании нет.
Напомним, с 7 ноября в Челябинске также меняется трасса движения троллейбусного маршрута № 27 «ПКиО — ул. Молдавская».