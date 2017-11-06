Движение трамваев на ЦХП закроют в Челябинске

В связи с проведением ремонтных работ с 10 до 14 часов вагоны маршрута № 14 будут следовать только до ЧМК. На работу трамвайного маршрута № 10 ограничение не повлияет, поскольку в указанный промежуток времени рейсов в расписании нет.