Татарская молодежь отметила День Конституции Татарстана на Кремлевской набережной

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). На Кремлевской набережной в Казани сегодня прошел молодежный концерт, посвященный 25-летию со дня принятия Конституции Республики Татарстан. Организатором мероприятия выступил Всемирный форум татарской молодежи. Всем, кто пришел в этот день на праздничную площадку, организаторы раздали ленты с цветами флага Татарстана и текст гимна республики на двух языках. Праздник начался с совместного исполнения гимна Татарстана на двух государственных языках республики.

Мероприятие изначально планировалось провести на улице Баумана. Место проведения концерта было перенесено на площадку у Кремлевской Набережной. По словам председателя Всемирного форума татарской молодёжи Табриса Яруллина, это связано с более удобными с точки зрения технического оснащения условиями.

В этот вечер со сцены звучали песни на татарском, русском, удмуртском и мордовском языках. Ключевая особенность заключалась в том, что все исполнители представляют новый взгляд на татарскую музыку. Большая часть из них записывает свои треки на татарстанском лейбле инди-музыки «Yummy Music».

Перед жителями города и республики выступили финалистка шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова, Радиф Кашапов, Зарина Вильданова, Оскар Юнусов и группа Gauga, Ильгиз Шайхразиев, Зульфат Зиннуров, фолк-исполнитель из Удмуртии, участник Евровидения малых народов Павел Александров, мордовская певица Мария Стуклова, кряшенская исполнительница Марина Карпова.

В перерывах между выступлениями ведущие проводили викторину для гостей праздника на знание Конституции Татарстана. Когда она была принята, сколько вариантов было предложено на рассмотрение, сколько раз внесли изменения, сколько статей и частей есть в Конституции РТ — на эти и другие вопросы предстояло ответить пришедшим на праздник. Наиболее активные участники конкурса получили сертификаты от татарской сети быстрого питания «Тюбетей».

Ведущие не раз говорили о том, что Конституция Татарстана стала основой добрососедского проживания разных народов на территории республики. Отмечалось, что Татарстан по праву является оплотом и лидером в вопросах развития российского федерализма. Это показали 25 лет успешного развития республики. Отмечалось, что в Татарстане равноправными являются два государственных языка — татарский и русский. В то же время Конституция РТ гарантирует защиту всех языков народов, проживающих в республике.