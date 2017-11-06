В Башкирии падает рождаемость

Источник: AP 2017

По данным Росстата за 9 месяцев 2017 года, в Башкирии зарегистрировано 2998 браков, появились на свет 4003 малыша. При этом, если жениться стали чаще, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то детей рожать стали реже.

Так, в 2016 году по данным на конец сентября было зарегистрировано 2685 браков, а на свет появилось 4457 младенцев.

В Приволжском федеральном округе больше, чем в Башкирии снижение рождаемости регистрируется только в Татарстане и в Пермском крае.