Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Татарский язык и русский: в республике обострился конфликт языков
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
14События недели в фотографиях
19:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый дорогой для иностранцев город мира

Город-государство Сингапур снова назвали самым дорогим для иностранцев мегаполисом мира. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на выдержки из доклада аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit (EIU).

Источник: РИА "Новости"

В докладе для сравнения стоимости жизни была рассмотрена цена на 160 наименований товаров и услуг, в частности, на продукты питания, одежду, товары для дома, косметику, аренду жилья, транспортные расходы, оплату школы и детских садов.

Авторы исследования отмечают, что в десятке самых дорогих городов мира оказались преимущественно азиатские мегаполисы.

Сингапур занял первое место четвертый год подряд. Второе место досталось Гонконгу, третье у швейцарского Цюриха, замыкают пятерку японские Токио и Осака. Единственным городом Еврозоны в списке оказался Париж, который поделил десятое место со столицей Дании Копенгагеном.

Читайте также
Названы самые культурные города России

В Сингапуре самая дорогая одежда и автомобили, утверждают специалисты EIU. Стоимость продовольствия там сравнима с китайским Шанхаем. Однако по ценам на товары для дома и гигиены, а также услуги обслуживающего персонала город-государство является относительно дешевым местом для жизни.

25 октября аналитики сервиса Passport Index представили рейтинг самых удобных для путешествий паспортов различных государств мира. Критерием оценки становилось количество стран, которые разрешалось посетить гражданину без визы или с получением разрешения на въезд на границе. Первое место занял паспорт Сингапура, предоставляющий безвизовый въезд в 159 стран.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Бастрыкин поручил возбудить дело об обстреле Донецка из «Градов»
В Малайзии назвали подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии
Трамп рассказал о причине стрельбы в техасской церкви
Кадыров призвал Зюганова извиниться за слова о Ленине
Американцы назвали сроки создания гиперзвукового оружия
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку в Тушине. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь