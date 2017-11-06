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19:49 (мск), источник: РИА Новости

В Лондоне старейший клуб для джентльменов примет в свои ряды женщину

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Один из старейших мужских клубов в Лондоне Savile Club примет в свои ряды женщину — впервые за свою 150-летнюю историю, пишет газета Telegraph.

Источник: РИА "Новости"

Клуб, расположенный в фешенебельном районе Мейфэр, был основан в 1868 году. Ранее элитное заведение посещали Роберт Льюис Стивенсон, Александр Милн и Редьярд Киплинг. В настоящее время в клубе состоят Джон Ле Карре и Стивен Фрай.

По данным издания, речь идет о мужчине, который уже состоял в клубе, но решил сменить гендерную принадлежность. Распорядительный комитет Savile Club постановил, что он сможет оставаться членом клуба для джентльменов и после завершения процесса трансформации.

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