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19:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Алматы

Алматы сегодня вновь накрыл смог. За два прошедших месяца уровень загрязнения воздуха в городе достиг индекса «очень высокий», передает «Хабара 24».

Источник: Newtimes.kz

По данным Казгидромета, виной такому высокому индексу загрязнения воздуха стала как теплая и безветренная погода, так и начало отопительного сезона. Шкала, по которой определяется индекс загрязнения атмосферы, колеблется от 0 до 14 и выше. Превышение предельно допустимой концентрации отмечается по взвешенным частицам пыли, диоксидов серы, углерода и азота.

«Загрязнение атмосферного воздуха по городу Алматы на данный момент, загрязнен диоксидом азота. Превышение идет на 2,2 ПДК. По остальным загрязняющим веществам особых превышений нет. Связано это, наверное, с тем, что у нас автотранспорт и в осенний период подключается отопление. Именно в этот период загрязнение воздуха повышается», — сказала начальник лаборатории РГП «Казгидромет» по Алматы Ляйля Адилова.

Известно, что диоксид азота поражает органы дыхания и кровь. Максимальный уровень загрязнения был зарегистрирован в 2013 году. Тогда превышение допустимых концентраций азота в воздухе достигло значения 2,75.

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