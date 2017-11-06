Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Алматы

Источник: Newtimes.kz

По данным Казгидромета, виной такому высокому индексу загрязнения воздуха стала как теплая и безветренная погода, так и начало отопительного сезона. Шкала, по которой определяется индекс загрязнения атмосферы, колеблется от 0 до 14 и выше. Превышение предельно допустимой концентрации отмечается по взвешенным частицам пыли, диоксидов серы, углерода и азота.

«Загрязнение атмосферного воздуха по городу Алматы на данный момент, загрязнен диоксидом азота. Превышение идет на 2,2 ПДК. По остальным загрязняющим веществам особых превышений нет. Связано это, наверное, с тем, что у нас автотранспорт и в осенний период подключается отопление. Именно в этот период загрязнение воздуха повышается», — сказала начальник лаборатории РГП «Казгидромет» по Алматы Ляйля Адилова.