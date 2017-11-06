Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Сегодня, 6 ноября в Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти, который состоится 7 ноября на площади Куйбышева в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Он посвящен Полководцам Победы, а площадь Куйбышева станет центральной федеральной площадкой.
Участником Парада Памяти также — уже в третий раз — станет народный артист СССР Василий Лановой.
По площади Куйбышева пройдут армейские парадные расчеты, представители ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов,
В рамках парада состоится реконструкция битвы «Тихвинская операция».
Кроме того, на параде стартует автопробег «Три столицы — одна судьба» по маршруту Самара — Москва —
Начало Парада Памяти в 12:00.
Напомним, что Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве был проведен в ознаменовании 24-ой годовщины со дня октябрьской революции.