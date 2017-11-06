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22:09 (мск), источник: НИА Самара

Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре

Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.

27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Сегодня, 6 ноября в Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти, который состоится 7 ноября на площади Куйбышева в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Он посвящен Полководцам Победы, а площадь Куйбышева станет центральной федеральной площадкой.

Участником Парада Памяти также — уже в третий раз — станет народный артист СССР Василий Лановой.

По площади Куйбышева пройдут армейские парадные расчеты, представители ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов, военно-патриотических объединений и клубов, ЮНАРМИИ, ДОСААФ России, воспитанников кадетских классов. Участниками мероприятия станут гости из других городов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга, Ленинградкой, Тюменской областей, Забайкальского края.

В рамках парада состоится реконструкция битвы «Тихвинская операция».

Кроме того, на параде стартует автопробег «Три столицы — одна судьба» по маршруту Самара — Москва — Санкт-Петербург.

Начало Парада Памяти в 12:00.

Напомним, что Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве был проведен в ознаменовании 24-ой годовщины со дня октябрьской революции.

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