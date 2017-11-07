Во Владивостоке начинаются отключения воды

Источник: Восток Медиа

После трёхдневного уикенда во Владивостоке возобновляются плановые отключения электроэнергии и холодной воды. По информации КГУП «Приморский водоканал», ремонт на объектах этого предприятия будет идти 7, 8 и 9 ноября.

Так, сегодня с 9:00 до 17:00 вода в кранах исчезнет в ряде домов на проспекте 100-летия Владивостока — с № 30 по № 48.

В среду 8 ноября к девяти часам утра стоит запастись водой жильцам домов по следующим адресам:

Кузнецова, 40а, 42а, 42б, 44, 44а, 45, 47, 51, 52, 53/1.

Ладыгина, 2, 4, 5, 6, 9−19, 49.

Нейбута, 45−87.

Сабанеева, 15, 16, 18, 20, 22, 24.

Юмашева, 11.

В этих домах воды не будет до 19 часов.

В четверг 9 ноября с 9 до 16 часов ремонт запланирован на Нерчинской, 54, 56, 58;.

С 9 до 13 часов — на Пологой, 50 и Уборевича, 20, 20а, 22, 22а.