Во Владивостоке начинаются отключения воды
Ремонт будет идти три дня на нескольких улицах города.
Ремонт будет идти три дня на нескольких улицах города.
После трёхдневного уикенда во Владивостоке возобновляются плановые отключения электроэнергии и холодной воды. По информации КГУП «Приморский водоканал», ремонт на объектах этого предприятия будет идти 7, 8 и 9 ноября.
Так, сегодня с 9:00 до 17:00 вода в кранах исчезнет в ряде домов на проспекте 100-летия Владивостока — с № 30 по № 48.
В среду 8 ноября к девяти часам утра стоит запастись водой жильцам домов по следующим адресам:
Кузнецова, 40а, 42а, 42б, 44, 44а, 45, 47, 51, 52, 53/1.
Ладыгина, 2, 4, 5, 6, 9−19, 49.
Нейбута, 45−87.
Сабанеева, 15, 16, 18, 20, 22, 24.
Юмашева, 11.
В этих домах воды не будет до 19 часов.
В четверг 9 ноября с 9 до 16 часов ремонт запланирован на Нерчинской, 54, 56, 58;.
С 9 до 13 часов — на Пологой, 50 и Уборевича, 20, 20а, 22, 22а.
Далее отключения воды во Владивостоке будут 16 и 21 ноября.