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12:48 (мск), источник: Известия

Рожденные Октябрем

Как менялось отношение общества к событиям 1917 года — в публикациях «Известий» разных лет.

Источник: Известия

Газета «Известия», являющаяся ровесницей революции, на своих страницах отражала все трансформации, через которые проходила страна за последние 100 лет. А юбилейные «революционные» номера наиболее ярко показали отношение общества к этому историческому событию. От подъема интереса — к спаду, от воспевания — к дежурным словам, и наконец, к концу 1990-х, — попытка трезвого анализа. Мы собрали самые яркие примеры юбилейных газетных публикаций, отражающие тот или иной исторический отрезок времени.

1917 год: «Декрет о мире»

Сразу после революции «Известия» выпустили два номера, полностью посвященных ей. 26 октября 1917 года вышел редакционный материал «К текущему моменту». В нем рассказывается зачем, кем и как был совершен переворот.

Вчера назвали большевистское восстание безумной авантюрой. Сегодня, когда оно увенчалось успехом в Петрограде, мы не изменяем своего мнения. Мы повторяем, что это не есть переход власти к Советам, а захват власти одной партией — большевиками.

И тут же — пророческое предупреждение:

Пока большевики захватили Петроград, но не всю Россию. Грозит опасность кровопролитной гражданской войны. Кровь и погромы — вот к чему мы должны быть готовы.

На следующий день, 27 октября, «Известия» публикуют «Декрет о мире», принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

1927 год: «Мы растем, крепнем, строим»

Десятую годовщина революции «Известия» отметили передовицей Авеля Енукидзе, бывшего тогда председателем Комиссии по контролю за повседневной деятельностью Академии наук.

Текст под заголовком «Советская демократия к 10-летию Октября» подводит итоги первого послереволюционного десятилетия: «…в 1917 году членов профсоюзов было 1.475.729, а к 1927 году — уже 9.541.220».

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Марш в честь парада 7 ноября 1941 годаТоржественный марш, посвященный 76-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, прошел на Красной площади в Москве
Ко дню 10-летия Октября мы имеем по одной только РСФСР выпущенных в 1926 году 179.266 тыс. экземпляров книг, в то время как в 1913 г. мы имели лишь 118.837 тысяч экземпляров книг». «…расходы на просвещение в 1913 году в общем бюджете страны составляли 7.76 проц. А в 1926−27г. — 10.63 проц.

А слева от него размещена заметка Михаила Калинина «Десять лет». В ней всесоюзный староста напоминает, что «десять лет диктатуры пролетариата СССР — это светящие путевые знаки впереди движения рабочего класса всего мира».

На третьей полосе две колонки под заголовком «Октябрьские игрушки» отданы карикатурам Бориса Ефимова со стихотворными подписями Демьяна Бедного.

«Игрушке-керушке» (Александру Керенскому. — Ред.) посвящены следующие строки:

«Вот игрушка, так игрушка! / Керенский — Керушка/ Политическая гнида / Наполеоновского вида! / В Октябре попала под рабочий ноготь. / Руками не трогать! / Потому — без того вся рожа покрыта синяками / Многие трогали руками / Все пятерней по роже — хлоп! / Хлоп!/ Хлоп! / — «Вот тебе, антантовский холоп!».

Глава буржуазного Временного правительства России в 1917 году Керенский Александр Федорович | Источник: РИА "Новости"

Досталось и Павлу Милюкову:

«Вот игрушка, так игрушка! / Кадетская пушка: / Дуло ржавое, порох сырой! / Дарданелльский герой! / Идеолог российской монархической конституции! / Действительный статский советник контрреволюции!».

Спустя десять лет после 1917 года у авторов «Известий» еще остается революционный задор, газета довольно живая и многие из текстов читать очень интересно, особенно — через столетие.

1937 год: «Новый мир построен»

В стране полным ходом идут репрессии. А в «шпигеле» — правом верхнем углу первой полосы газеты — «Да здравствует ХХ годовщина Великой Октябрьской социалистической революции в СССР! За двадцать лет упорной борьбы рабочие и крестьяне СССР построили социалистическое общество трудящихся города и деревни. Укрепим силу и мощь первого в мире социалистического государства».

Юбилейный номер «Известий» — уже без задора и изюминки. Всё слишком серьезно. Заголовки не допускают возражений: «СССР — прообраз для других народов», «На страже мира», «Счастливая эра человечества».

Портреты Сталина попадаются всего два раза в номере, но тексты не оставляют сомнений — уже вовсю расцвел культ личности.

На второй полосе — материал «Наш Сталин», в котором читателям рассказывают про его «ясность и конкретность мышления», про то, что «вождь не имеет своей жизни, не преследует личных целей» и о том, что «каждому хочется его видеть, каждый испытывает нужду, чувствует в себе силу с ним поговорить».

Карикатуры Бориса Ефимова выполнены в более жесткой стилистике. Появляется много своих и иностранных авторов с громкими именами — Ромен Роллан и Антон Макаренко, Долорес Ибаррури и Семен Буденный, Николай Заболоцкий и Теодор Драйзер. На последней полосе — тексты Алексея Толстого и Самуила Маршака.

1947 год: «Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции»

Послевоенные годы. В юбилейном номере — ни одного редакционного материала. Есть лишь доклад Молотова на торжественном заседании Моссовета, приказы и многочисленные письма Сталину. Ну и нашлось место для карикатуры бессменного Бориса Ефимова.

…До смерти Сталина остается пять с небольшим лет.

Карикатура Бориса Ефимова «Кремлевские куранты», представленная на выставке «Уроки истории XX века в карикатурах» | Источник: РИА "Новости"

1957 год: «К народам Советского Союза»

К 40-й годовщине революции уже прошел ХХ съезд КПСС, Никита Хрущев выступил с докладом, развенчивающим культ личности Сталина. На первой полосе «Известий» — фотография с юбилейной сессии Верховного Совета СССР. И текст — обращение к народам Советского Союза.

Все газетные полосы заполнены официозом — никакой жизни, как, например, в номере от 7 ноября 1927 года, нет. Лишь обезличенные штампы.

Октябрьская Социалистическая революция, построение социализма в СССР, победа в Великой Отечественной войне — это немеркнущие подвиги советского народа, имеющие всемирно-историческое значение.

Есть в номере речь маршала Родиона Малиновского, поздравление Климента Ворошилова и целая полоса, отданная под речи генсека французской компартии Мориса Тореза и генсека итальянской компартии Пальмиро Тольятти.

Для карикатур Бориса Ефимова места не нашлось.

1967 год: «Всюду виден свет кремлевских звезд»

Уже закончилась хрущевская оттепель, Гагарин покорил космос, а до его гибели остается меньше четырех месяцев. В разгаре брежневская эпоха.

В 50-ю годовщину Октября «Известия» по-прежнему полны официоза, но, помимо речи Алексея Косыгина и многочисленных поздравлений лидеров соцстран, в номере появился репортаж с юбилейного парада и демонстрации на Красной площади в Москве — «50 лет, которые изменили мир» и мини-репортажи из союзных республик с архивными и современными фотографиями.

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1987 год: «Вчера, сегодня, завтра»

Уже два года, как к власти пришел Михаил Горбачев, начались перемены, появились ставшие потом знаковыми термины «гласность» и «перестройка».

Газетный номер «Известий» от 7 ноября 1987 года заполнен не только официозом. А на главных фотографиях на первой полосе — не вожди, не трибуны и не Красная площадь. На одной — Василий Фролов на фоне «Авроры»: в 1917 году он служил на легендарном крейсере трюмным машинистом. А на второй — молодая семья с ребенком, пришедшая на празднование Октября.

В московском вечернем выпуске «Известий» (был и такой) — репортаж с военного парад и демонстрации на Красной площади «Революция — в наших сердцах».

1997 год: «Месяц Скорпиона, год Красной змеи»

80 лет со дня Октябрьской революции «Известия» отметили более чем скромно, если сравнивать с предыдущими юбилеями.

Единственный материал, посвященный этому событию, размещен на пятой полосе. Автор его — уже бывший на тот момент мэр Москвы Гавриил Попов.

В тексте — никакого пиетета перед событиями 80-летней давности.

В 1917-м на четырнадцатый день месяца Скорпиона года Змеи произошла Октябрьская революция в России. Соединились два яда: змеи и скорпиона. К тому же по китайскому календарю Змея 1017 года была Красной, Огненной.

Далее идут вполне серьезные рассуждения о кризисе начала ХХ века, который не мог не закончиться мировой войной. А также о том, что всё же удалось государственному социализму в России. А именно: «сохранить целостность российского государства», «решить национальный вопрос», «создать промышленный потенциал оборонной самостоятельности» и «научный потенциал». Но автор называет и то, чем пришлось заплатить за все эти успехи: «гигантский расход человеческих жизней», «ликвидация элиты общества», «грандиозный расход естественных ресурсов».

«100-летие революции»: Последний шанс. Спусковой механизм Февральской революции
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12:27 (мск)© Ньюстюб
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