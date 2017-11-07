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13:03 (мск), источник: Известия

«Федерацию» испытают на земле

Системы будущего российского пилотируемого корабля пройдут тестирование в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Испытания элементов перспективного российского пилотируемого корабля «Федерация» начнутся 7 ноября. В рамках эксперимента SIRIUS по моделированию полета вокруг Луны будут протестированы системы управления новейшего корабля и форма одежды экипажа. Как рассказали «Известиям» в ракетно-космической корпорации «Энергия», в ходе условного 17-суточного полета будет испытан стенд рабочего места пилота «Федерации». Во время эксперимента участники будут одеты в форму, разработанную для будущих экипажей нового корабля.

По мнению экспертов, комплексная подготовка техники и экипажей к полету на Луну позволит учесть проблемы, которые могут возникнуть в ходе реальной миссии. И отработать их еще на Земле.

— Мы получим объективную оценку операторской деятельности на разных этапах, — рассказали «Известиям» в пресс-центре ракетно-космической корпорации «Энергия».

Будет выяснено, насколько операторские навыки устойчивы, снижаются ли они в зависимости от обстоятельств, есть ли возможность эти навыки поддерживать.
Пресс-центр ракетно-космической корпорации «Энергия»

В состав стенда входят прототипы элементов системы управления для «Федерации»: ручка управления, сенсорные экраны и программное обеспечение. Тестирование поручено участнику эксперимента, назначенному командиром «экипажа». Это начальник летно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов.

Испытания аппаратуры будут проходить на разных этапах условного облета Луны: во время условной стыковки «космического корабля» с разгонным блоком на околоземной орбите, при коррекции траектории, переходе с окололунной орбиты на трассу полета к Земле и на этапе приземления. Все эти операции в ручном режиме будет проводить Марк Серов.

За постановку эксперимента отвечает Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. В состав участников также вошли четыре сотрудника ИМБП — Анна Кикина, Елена Лучицкая, Наталья Лысова, Илья Рукавишников — и представитель группы компаний Airbus Defence and Space Виктор Феттер (Германия).

Для большего реализма РКК «Энергия» предоставила для эксперимента летные костюмы, разработанные для экипажей будущих кораблей «Федерация». Они впервые будут испытаны за пределами ракетно-космической корпорации.

7 ноября в 14:00 за шестью участниками команды закроется большой металлический люк наземного медико-технологического экспериментального комплекса на Хорошевском шоссе.

Комплекс имитирует космический корабль. В изолированном помещении «экипажу» предстоит пробыть более двух недель.

— Тестирование элементов системы управления и прототипов летных костюмов позволит повысить реализм эксперимента, не только решить вопросы медицинского и психологического характера, но и провести испытания перспективной техники, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ИМБП.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков считает правильным совмещение тестов техники с моделированием дальних космических полетов.

Это ускорит разработку новой техники, позволит сэкономить средства и получить широкий круг мнений о работе элементов системы управления в различных условиях.
Александр Железняков
Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского

Как ранее писали «Известия», эксперимент SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station, международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) станет первым в серии подобных тестов. В 2018 году планируется четырехмесячная изоляция, в 2019-м — восьмимесячная, а в 2020—2021 годах — 12-месячная. Исследование проводится при поддержке госкорпорации «Роскосмос».

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