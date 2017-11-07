Последний теплый день ждет приморцев во вторник

Источник: ДЕЙТА

По данным Примгидромета, во вторник, 7 ноября, во Владивостоке днем осадков не ожидается, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, умеренный до сильного, 8−13 метров секунду.

Температура ночью составит +6+8 градусов, днем прогреется до +11+13.

В Приморье небольшой, местами умеренный дождь, ветер южный, умеренный, 7−11 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +12+17 градусов, на северо-востоке до +6+11.

В последующие дни, по прогнозам приморских синоптиков ожидается снижение температур и усиление ветра.