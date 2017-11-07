Последний теплый день ждет приморцев во вторник
Вторник станет последним теплым днем этой осенью, сообщает «Deita. ru».
Вторник станет последним теплым днем этой осенью, сообщает «Deita. ru».
По данным Примгидромета, во вторник, 7 ноября, во Владивостоке днем осадков не ожидается, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный,
Температура ночью составит +6+8 градусов, днем прогреется до +11+13.
В Приморье небольшой, местами умеренный дождь, ветер южный, умеренный, 7−11 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +12+17 градусов, на
В последующие дни, по прогнозам приморских синоптиков ожидается снижение температур и усиление ветра.
Таисия Масина.