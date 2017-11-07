Жители Хабаровского края почувствуют потепление
В некоторых районах пройдёт мокрый снег.
В некоторых районах пройдёт мокрый снег.
Ночные температуры в Хабаровском крае приблизились к зимним: столбик градусника в некоторых районах падает ниже 10 градусов. Днём при этом можно ощутить потепление, которое на некоторых территориях будет сопровождаться осадками. Преимущественно в виде мокрого снега.
В Хабаровске дневная температура повысится до 3−5 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 3−5 °С. Возможен небольшой снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.
В Охотске дневная температура упадёт до −10…−12. Без осадков. Скорость
В Вяземском дневная температура повысится до 5−7 °C. Небольшие осадки. Скорость
В Чегдомыне дневная температура поднимется до 0−2 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.
В Аяне дневная температура останется на отметке −6…−8 °C. Без осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура поднимется до −4…−6 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Бикине дневная температура поднимется до 4−6 °C. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 0−2 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Троицком дневная температура повысится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость