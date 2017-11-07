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03:35 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края почувствуют потепление

В некоторых районах пройдёт мокрый снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 78% 760 мм рт. ст. 6 м/с

Ночные температуры в Хабаровском крае приблизились к зимним: столбик градусника в некоторых районах падает ниже 10 градусов. Днём при этом можно ощутить потепление, которое на некоторых территориях будет сопровождаться осадками. Преимущественно в виде мокрого снега.

В Хабаровске дневная температура повысится до 3−5 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура снизится до −3…−5 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 3−5 °С. Возможен небольшой снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Охотске дневная температура упадёт до −10…−12. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 5−7 °C. Небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чегдомыне дневная температура поднимется до 0−2 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке −6…−8 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Чумикане дневная температура поднимется до −4…−6 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Бикине дневная температура поднимется до 4−6 °C. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 0−2 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Троицком дневная температура повысится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

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