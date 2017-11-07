Журналист из Владивостока получил ранение в результате взрыва фугаса в Сирии

Константин Худолеев, начинавший свою карьеру в Приморье, — один из наиболее опытных военных репортеров телеканала «Звезда». Для него текущая командировка, которая началась более двух месяцев назад, — третья по счету в Сирийскую Арабскую Республику. После окончания ДВГУ Худолеев начинал свою телекарьеру на канале ОТВ-Прим. Несколько лет работал собственным корреспондентом Петербургского федерального ТВ («Пятый канал») в Приморье. В 2011 году стал корреспондентом на канале «ЗВЕЗДА» в Москве. Владеет английским, французским и немецким языками. Женат, воспитывает сына.