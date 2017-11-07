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03:23 (мск), источник: Вести Приморье

Журналист из Владивостока получил ранение в результате взрыва фугаса в Сирии

Константин Худолеев, начинавший свою карьеру в Приморье, — один из наиболее опытных военных репортеров телеканала «Звезда». Для него текущая командировка, которая началась более двух месяцев назад, — третья по счету в Сирийскую Арабскую Республику.

Бывший владивостокский тележурналист Константин Худолеев пострадал в результате подрыва управляемого фугаса в одном из жилых кварталов г. Дейр-эз-Зор (Сирия), сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на телеканал «Звезда».

Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов г. Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов.

В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности.

Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказана необходимая медицинская помощь.

По докладу медиков, их жизни ничего не угрожает.

Константин Худолеев, начинавший свою карьеру в Приморье, — один из наиболее опытных военных репортеров телеканала «Звезда». Для него текущая командировка, которая началась более двух месяцев назад, — третья по счету в Сирийскую Арабскую Республику. После окончания ДВГУ Худолеев начинал свою телекарьеру на канале ОТВ-Прим. Несколько лет работал собственным корреспондентом Петербургского федерального ТВ («Пятый канал») в Приморье. В 2011 году стал корреспондентом на канале «ЗВЕЗДА» в Москве. Владеет английским, французским и немецким языками. Женат, воспитывает сына.

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