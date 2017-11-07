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03:44 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровская красавица победила во Владивостоке

Титул «Вице-краса» тоже достался не приморской участнице.

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Людмила Блинникова из Хабаровска стала победительницей конкурса «Краса студенчества России», финал которого прошёл накануне во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», Приморский край представляли четыре девушки из ВГУЭС, ДВФУ, Таможенной академии и МГУ им. Невельского

В понедельник 6 ноября в столице Приморья назвали имя победительницы конкурса «Краса студенчества России». В финале оказались 12 участниц из 42 полуфиналисток, представлявших 25 субъектов РФ. От Приморья все этапы прошла студентка Морского государственного университета имени адмирала Невельского Елена Сергеева. Вместе с конкурентками она участвовала в дефиле, интерактивном конкурсе «Детектор знаний» и творческих испытаниях.

В итоге обладательницей короны стала Людмила Блинникова из Дальневосточного юридического института МВД России в Хабаровске. «Вице-краса» — Елена Новоселова из Поволжского государственного технологического университета (Республика Марий Эл).

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