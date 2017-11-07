Хабаровская красавица победила во Владивостоке
Титул «Вице-краса» тоже достался не приморской участнице.
Титул «Вице-краса» тоже достался не приморской участнице.
Людмила Блинникова из Хабаровска стала победительницей конкурса «Краса студенчества России», финал которого прошёл накануне во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», Приморский край представляли четыре девушки из ВГУЭС, ДВФУ, Таможенной академии и МГУ им. Невельского
В понедельник 6 ноября в столице Приморья назвали имя победительницы конкурса «Краса студенчества России». В финале оказались 12 участниц из 42 полуфиналисток, представлявших 25 субъектов РФ. От Приморья все этапы прошла студентка Морского государственного университета имени адмирала Невельского Елена Сергеева. Вместе с конкурентками она участвовала в дефиле, интерактивном конкурсе «Детектор знаний» и творческих испытаниях.
В итоге обладательницей короны стала Людмила Блинникова из Дальневосточного юридического института МВД России в Хабаровске. «Вице-краса» — Елена Новоселова из Поволжского государственного технологического университета (Республика Марий Эл).