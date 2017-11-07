Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Как соцсети меняют медицину
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Житель Воронежской области выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
Украинский политик: Авакова подталкивают к решительным шагам
Мнение: США не смогли разрушить РФ благодаря ФСБ
Золотая осень: Наталья Водянова устроила фотосессию в парке
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
СМИ: Башаров впервые за годы комментирует развод с Архаровой
«Влюбилась сразу»: Сотникова о своем муже-дворнике
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Теракт в Нью-Йорке
09:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости

Актер ​Кевин Спейси и продюсер Харви Вайнштейн, обвиненные в сексуальных домогательствах, начали проходить курс реабилитации от сексуальной зависимости в клинике в США. Об этом пишет газета Daily Mail.

Источник: AFP 2017

Клиника Meadows, услугами которой пользуются Спейси и Вайнштейн, находится в Аризоне. Месяц лечения в ней стоит 36 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей). При этом Meadows заявляет, что имеет лучшую программу излечения сексуальной зависимости в США.

Daily Mail пишет, что Спейси приехал в клинику в конце прошлой недели. Вайнштейн ранее был замечен в Финиксе, в пригороде которого располагается Meadows.

В реабилитационном центре Спейси и Вайнштейн могут воспользоваться бассейном, центром йоги, фитнес-центром. Также им доступны такие виды времяпрепровождения, как верховая езда и иглоукалывание.
Читайте также
Продюсеры «Карточного домика» могут убрать персонажа Спейси из сериала

Избавить их от зависимости Meadows собирается с помощью 45-дневного курса под названием «Нежный путь», в рамках которого Спейси и Вайнштейн пройдут консультации по их проблемам и и попытаются решить их с помощью курса «выразительных искусств».

В октябре несколько десятков женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.

«Погода 24»: Сексоголизм — болезнь 21 века?
Во время загрузки произошла ошибка.
21 октября© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войны
Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на торги
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Глава МВД заявил о новых экзаменах для профессиональных водителей Нововведение будет внедряться в ближайшее время совместно с Министерством транспорта России
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь