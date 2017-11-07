Во Владивостоке обсудили экстремизм в молодежной среде

Во Владивостоке в Доме молодежи состоялся круглый стол на тему: «Противодействие распространению экстремизма в молодежной среде: диалог общества и власти», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатор мероприятия — МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке краевой организации Российского союза молодежи и Общественного совета УМВД РФ по Приморскому краю.

На дискуссионной площадке собрались студенты, педагоги, представители администрации Владивостока и правоохранительных органов. Участники встречи обсудили причины возникновения преступлений экстремистской и террористической направленности среди подрастающего поколения, а также пути борьбы с подобными проявлениями. Студенты подготовили доклады о работе по профилактике экстремизма, воспитании толерантного поведения в учреждения образования. Также участники круглого стола просмотрели и обсудили профилактические видеоролики.

Заместитель начальника центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Приморскому краю, полковник полиции «Помните, законодательство запрещает использовать нацистскую символику в любой форме. Это также является распространением экстремизма, — отметила Ирина Борисенко. — Комментарии с признаками экстремизма в социальных сетях также могут стать поводом для уголовного преследования. И такие случаи, к сожалению, у нас в регионе есть».