Во Владивостоке обсудили экстремизм в молодежной среде
Круглый стол, посвященный противодействию распространения экстремизма в молодежной.
Круглый стол, посвященный противодействию распространения экстремизма в молодежной.
Во Владивостоке в Доме молодежи состоялся круглый стол на тему: «Противодействие распространению экстремизма в молодежной среде: диалог общества и власти», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На дискуссионной площадке собрались студенты, педагоги, представители администрации Владивостока и правоохранительных органов. Участники встречи обсудили причины возникновения преступлений экстремистской и террористической направленности среди подрастающего поколения, а также пути борьбы с подобными проявлениями. Студенты подготовили доклады о работе по профилактике экстремизма, воспитании толерантного поведения в учреждения образования. Также участники круглого стола просмотрели и обсудили профилактические видеоролики.
Заместитель начальника центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Приморскому краю, полковник полиции «Помните, законодательство запрещает использовать нацистскую символику в любой форме. Это также является распространением экстремизма, — отметила Ирина Борисенко. — Комментарии с признаками экстремизма в социальных сетях также могут стать поводом для уголовного преследования. И такие случаи, к сожалению, у нас в регионе есть».
«Объединив усилия, мы сможем устранить одну из главных причин распространения экстремизма — безделье и скуку. Надо знать, чем интересуется и живет молодежь, дать ребятам возможность занять свое свободное от учебы время полезным и любимым делом. Увлекаясь спортом, посещая творческие кружки, занимаясь волонтерством, подростки снижают риск принятия опасного контента в соцсетях, проявляют меньше интереса к незаконным призывам и опасным объединениям», — подытожил Андрей Волков, член Общественного Совета при УМВД России по Приморскому краю, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр».