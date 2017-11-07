Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на аукцион в Бостоне

Текст был написан в тюрьме; предполагается, что защита Руби планировала использовать его для того, чтобы доказать, что убийство Освальда было непредумышленным.

Текст был написан в тюрьме; предполагается, что защита Руби планировала использовать его для того, чтобы доказать, что убийство Освальда было непредумышленным.