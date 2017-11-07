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09:19 (мск), источник: Интерфакс

Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на аукцион в Бостоне

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Бостонский аукционный дом RR Auction выставил на торги рукопись Джека Руби, который в 1963 году застрелил Ли Харви Освальда — единственного подозреваемого в убийстве Джона Кеннеди.

Источник: Reuters

В 24-страничном документе Руби подробно описывает свои действия в течение двух дней с момента убийства Кеннеди и до смерти Освальда.

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Текст был написан в тюрьме; предполагается, что защита Руби планировала использовать его для того, чтобы доказать, что убийство Освальда было непредумышленным.

Первоначальная стоимость лота — $12 тысяч.

24 ноября 1963 года Джек Руби пришел в штаб-квартиру полиции Далласа и выстрелил в живот Ли Харви Освальду, которого в этот момент вели в бронированный автомобиль, чтобы перевести в окружную тюрьму. Освадьд умер через два часа. Руби признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни, однако приговор был оспорен. Через четыре года после этого Руби скончался от рака.

Ли Харви Освальд был хорошим стрелком: рассекречены документы по убийству Кеннеди
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27 октября© Ньюстюб
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