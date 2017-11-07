Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на аукцион в Бостоне

В 24-страничном документе Руби подробно описывает свои действия в течение двух дней с момента убийства Кеннеди и до смерти Освальда.
Текст был написан в тюрьме; предполагается, что защита Руби планировала использовать его для того, чтобы доказать, что убийство Освальда было непредумышленным.
Первоначальная стоимость лота — $12 тысяч.
24 ноября 1963 года Джек Руби пришел в штаб-квартиру полиции Далласа и выстрелил в живот Ли Харви Освальду, которого в этот момент вели в бронированный автомобиль, чтобы перевести в окружную тюрьму. Освадьд умер через два часа. Руби признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни, однако приговор был оспорен. Через четыре года после этого Руби скончался от рака.