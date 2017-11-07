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03:19 (мск), источник: Вести Приморье

В библиотеке владивостокского СИЗО-1 хранится уникальный экспонат

В числе разнообразия изданий и жанров, книжный фонд следственного изолятора № 1 составляют по-настоящему раритетные издания. Почетное место музейного экспоната на полке библиотеки учреждения занимает «Камо Грядеши» Генрика Сенкевича, экземпляр 1901 года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Библиотека для следственно-арестованных и осужденных в СИЗО-1 работает не один десяток лет. За это время книгохранилище учреждения постоянно пополнялось новыми экземплярами. Помимо разнообразных женских романов, классики и правовой литературы, на книжных полках есть по-настоящему уникальные издания. Особой гордостью библиотеки СИЗО-1 является «Камо Грядеши» Генрика Сенкевича, экземпляр 1901 года.

На сегодняшний день книга хранится в качестве музейного экспоната и на руки читателям не выдается. Также здесь есть и том сочинений Уильяма Шекспира — одно из первых послевоенных изданий, датированных 1946 годом, собрание Большой советской энциклопедии и серия «Жизнь замечательных людей». Отметим, что такие книги даются на руки только проверенным читателям — ведь не все следственно-арестованные бережно относятся к литературе.

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