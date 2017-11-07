В библиотеке владивостокского СИЗО-1 хранится уникальный экспонат

Библиотека для следственно-арестованных и осужденных в СИЗО-1 работает не один десяток лет. За это время книгохранилище учреждения постоянно пополнялось новыми экземплярами. Помимо разнообразных женских романов, классики и правовой литературы, на книжных полках есть по-настоящему уникальные издания. Особой гордостью библиотеки СИЗО-1 является «Камо Грядеши» Генрика Сенкевича, экземпляр 1901 года.

На сегодняшний день книга хранится в качестве музейного экспоната и на руки читателям не выдается. Также здесь есть и том сочинений Уильяма Шекспира — одно из первых послевоенных изданий, датированных 1946 годом, собрание Большой советской энциклопедии и серия «Жизнь замечательных людей». Отметим, что такие книги даются на руки только проверенным читателям — ведь не все следственно-арестованные бережно относятся к литературе.