В библиотеке владивостокского СИЗО-1 хранится уникальный экспонат
В числе разнообразия изданий и жанров, книжный фонд следственного изолятора № 1 составляют
В числе разнообразия изданий и жанров, книжный фонд следственного изолятора № 1 составляют
Библиотека для
На сегодняшний день книга хранится в качестве музейного экспоната и на руки читателям не выдается. Также здесь есть и том сочинений Уильяма Шекспира — одно из первых послевоенных изданий, датированных 1946 годом, собрание Большой советской энциклопедии и серия «Жизнь замечательных людей». Отметим, что такие книги даются на руки только проверенным читателям — ведь не все