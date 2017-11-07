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04:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Студентка института МВД из Хабаровска стала «Красой студенчества России»

Людмила Блинникова обошла в финале 12 соперниц, получив заветную корону (ФОТО).

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фотографий
46
фотографий
46
фотографий

Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

Студентка Дальневосточного Юридического Института МВД России Людмила Блинникова одержала победу в конкурсе «Краса студенчества России», который проходил 6 ноября на острове Русском во Владивостоке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Отметим, что изначально во Владивосток приехали 42 девушки, прошедшие отбор в первый тур. В приморской столице они в рамках отбора писали эссе на заданную тему, защищали свои проекты и показывали таланты. В итоге из 42 было выбрано 12 финалисток, которые сегодня в кампусе ДВФУ соревновались в эрудиции и показывали творческие номера вместе с коллективами молодежного центра Дальневосточного федерального университета.

Определяли победительницу в финале девять членов жюри. Среди которых певец Никита Алексеев, участники команды КВН «Детективное Агентство «Лунный свет» (ДАЛС) Филипп Воронин и Тимур Бабъяк, обладательница главного титула национального конкурса «Мисс Россия — 2016» Добровольская Яна, генеральный продюсер телеканала «Музыка Первого» Хлуднев Борис, хореограф-постановщик Елизавета Дружинина, звезда сериала «Молодежка» Влад Канопка, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий, а также двукратный финалист Кубка Стенли Антон Волченков.

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