Студентка института МВД из Хабаровска стала «Красой студенчества России»
Людмила Блинникова обошла в финале 12 соперниц, получив заветную корону (ФОТО).
Людмила Блинникова обошла в финале 12 соперниц, получив заветную корону (ФОТО).
Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.
Студентка Дальневосточного Юридического Института МВД России Людмила Блинникова одержала победу в конкурсе «Краса студенчества России», который проходил 6 ноября на острове Русском во Владивостоке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА PrimaMedia.
Отметим, что изначально во Владивосток приехали 42 девушки, прошедшие отбор в первый тур. В приморской столице они в рамках отбора писали эссе на заданную тему, защищали свои проекты и показывали таланты. В итоге из 42 было выбрано 12 финалисток, которые сегодня в кампусе ДВФУ соревновались в эрудиции и показывали творческие номера вместе с коллективами молодежного центра Дальневосточного федерального университета.
Определяли победительницу в финале девять членов жюри. Среди которых певец Никита Алексеев, участники команды КВН «Детективное Агентство «Лунный свет» (ДАЛС) Филипп Воронин и Тимур Бабъяк, обладательница главного титула национального конкурса «Мисс Россия — 2016» Добровольская Яна, генеральный продюсер телеканала «Музыка Первого» Хлуднев Борис,