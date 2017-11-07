Студентка института МВД из Хабаровска стала «Красой студенчества России»

Студентка Дальневосточного Юридического Института МВД России Людмила Блинникова одержала победу в конкурсе «Краса студенчества России», который проходил 6 ноября на острове Русском во Владивостоке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Отметим, что изначально во Владивосток приехали 42 девушки, прошедшие отбор в первый тур. В приморской столице они в рамках отбора писали эссе на заданную тему, защищали свои проекты и показывали таланты. В итоге из 42 было выбрано 12 финалисток, которые сегодня в кампусе ДВФУ соревновались в эрудиции и показывали творческие номера вместе с коллективами молодежного центра Дальневосточного федерального университета.