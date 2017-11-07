Главный тренер хабаровского «Амура»: команда почувствовала вкус побед

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после победной игры с ХК «Сочи» поблагодарил болельщиков за аншлаги, а команду за самоотдачу. Наставник «тигров» признался, что матч складывался тяжело, особенно в первом периоде, однако концовка оказалась удачной для «тигров» — они действовали хладнокровно и уверенно, что и помогло одержать победу.

«В первом периоде вроде бы владели инициативой, но соперник очень чётко играл в обороне. Средняя зона была практически непроходимая. Команда соперника обученная, волевая, очень понравилась. Во втором периоде немного перестроились, добавили в движении и забили голы. В третьем периоде играли по счёту, выстояли. Хочу поздравить нашего Юху с “сухариком”», — рассказал Андрей Мартемьянов.

По его словам, «тигры» выбрались из ямы, в которую попали в начале сезона. Сейчас команда почувствовала вкус победы, поняла, как забивать и сохранить счёт.

«У нас стоит задача, надо её выполнять. Сделали неплохой задел перед перерывом, подобрались к восьмёрке, это здорово. Будем работать дальше. Немного отдохнём, поработаем и ждём команды с Запада, которые очень мощно играют», — отметил главный тренер «Амура».