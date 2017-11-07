Главный тренер хабаровского «Амура»: команда почувствовала вкус побед
Андрей Мартемьянов прокомментировал четвёртую победу «тигров» на домашнем льду.
Андрей Мартемьянов прокомментировал четвёртую победу «тигров» на домашнем льду.
Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после победной игры с ХК «Сочи» поблагодарил болельщиков за аншлаги, а команду за самоотдачу. Наставник «тигров» признался, что матч складывался тяжело, особенно в первом периоде, однако концовка оказалась удачной для «тигров» — они действовали хладнокровно и уверенно, что и помогло одержать победу.
«В первом периоде вроде бы владели инициативой, но соперник очень чётко играл в обороне. Средняя зона была практически непроходимая. Команда соперника обученная, волевая, очень понравилась. Во втором периоде немного перестроились, добавили в движении и забили голы. В третьем периоде играли по счёту, выстояли. Хочу поздравить нашего Юху с “сухариком”», — рассказал Андрей Мартемьянов.
По его словам, «тигры» выбрались из ямы, в которую попали в начале сезона. Сейчас команда почувствовала вкус победы, поняла, как забивать и сохранить счёт.
«У нас стоит задача, надо её выполнять. Сделали неплохой задел перед перерывом, подобрались к восьмёрке, это здорово. Будем работать дальше. Немного отдохнём, поработаем и ждём команды с Запада, которые очень мощно играют», — отметил главный тренер «Амура».
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Амур» в последнем матче очередной домашней серии встретился с «Сочи». Гости вели себя довольно дерзко, периодически провоцируя хозяев, но те всё же смогли собраться и выстоять, а голкипер Юха Метсола отметился вторым «сухарём» в сезоне.