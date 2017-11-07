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04:06 (мск), источник: Восток Медиа

Главный тренер хабаровского «Амура»: команда почувствовала вкус побед

Андрей Мартемьянов прокомментировал четвёртую победу «тигров» на домашнем льду.

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после победной игры с ХК «Сочи» поблагодарил болельщиков за аншлаги, а команду за самоотдачу. Наставник «тигров» признался, что матч складывался тяжело, особенно в первом периоде, однако концовка оказалась удачной для «тигров» — они действовали хладнокровно и уверенно, что и помогло одержать победу.

«В первом периоде вроде бы владели инициативой, но соперник очень чётко играл в обороне. Средняя зона была практически непроходимая. Команда соперника обученная, волевая, очень понравилась. Во втором периоде немного перестроились, добавили в движении и забили голы. В третьем периоде играли по счёту, выстояли. Хочу поздравить нашего Юху с “сухариком”», — рассказал Андрей Мартемьянов.

По его словам, «тигры» выбрались из ямы, в которую попали в начале сезона. Сейчас команда почувствовала вкус победы, поняла, как забивать и сохранить счёт.

«У нас стоит задача, надо её выполнять. Сделали неплохой задел перед перерывом, подобрались к восьмёрке, это здорово. Будем работать дальше. Немного отдохнём, поработаем и ждём команды с Запада, которые очень мощно играют», — отметил главный тренер «Амура».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Амур» в последнем матче очередной домашней серии встретился с «Сочи». Гости вели себя довольно дерзко, периодически провоцируя хозяев, но те всё же смогли собраться и выстоять, а голкипер Юха Метсола отметился вторым «сухарём» в сезоне.

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