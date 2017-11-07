Почти 50 нетрезвых водителей задержали в Новосибирской области за выходные
В ГИБДД сегодня подвели итоги спецрейда. Все выходные дорожная полиция работала в усиленном режиме — ловили нетрезвых водителей.
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В ГИБДД сегодня подвели итоги спецрейда. Все выходные дорожная полиция работала в усиленном режиме — ловили нетрезвых водителей.
Количество протоколов — около пятидесяти. Это и пьяные, и наркоманы, и те, кто отказался от медицинского освидетельствования. В ГИБДД отметили — в последние несколько месяцев