Почти 50 нетрезвых водителей задержали в Новосибирской области за выходные

Количество протоколов — около пятидесяти. Это и пьяные, и наркоманы, и те, кто отказался от медицинского освидетельствования. В ГИБДД отметили — в последние несколько месяцев из-за пьяных за рулем в нашем регионе произошло 90 ДТП. Есть погибшие и раненые.