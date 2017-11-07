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05:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Батискаф-сканер спроектируют дети на фестивале «РобоСиб-2017» в Иркутске

Сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2017» пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2017 года в «Сибэкспоцентре» в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба En+ Group, главной темой фестиваля станет «Энергетика», впервые на фестивале стартует направление «Энергетика. Инженерный проект». Планируется, что в фестивале примут участие 700 школьников и студентов со всей Сибири от 6 до 22 лет. Команды будут соревноваться в создании роботов в 10 тематических направлениях.

Традиционно более взрослые участники фестиваля будут собирать огромных роботов, а совсем юные робототехники самостоятельно сделают и запрограммируют роботов из LEGO. Все роботы будут двигаться по специальным площадкам фестиваля и выполнять различные действия.

В рамках нового направления фестиваля «Энергетика. Инженерный проект» участники побывают на настоящих производственных площадках. Команды школьников и студентов создадут собственные проекты оборудования, с целью облегчить работу с углем: батискаф-сканер, бульдозер и квадрокоптер. Лучшие проекты могут получить финансовую поддержку, а их создатели — перспективы дальнейшего трудоустройства.

Направление «Энергетика. Инженерный проект» направлено на развитие талантливых молодых инженеров и станет первым шагом к созданию большого робототехнического технопарка в Иркутске. Оно разработано и поддерживается компанией En+ Group совместно с компанией «ЕвроСибЭнерго».

Юные участники традиционных направлений FIRST LEGO League (FLL) и Junior FIRST LEGO League (Jr. FLL) в 2017 году будут работать над уменьшением уровня загрязнения водоемов. Дети сконструируют роботов, которые помогут сохранить водные ресурсы планеты, а каких именно — новую систему фильтрации воды или робота, очищающего берега, — можно будет увидеть во второй день фестиваля.

Продолжит тему энергетики и сохранения природных ресурсов студенческий лекторий, который впервые пройдет на «РобоСибе-2017» в рамках образовательного проекта компании En+ Group «Энергия будущего». Участие в нем примут более 80 студентов и гостей мероприятия, а проведут сессии известные блогеры и популяризаторы науки.

Команды, занявшие на фестивале призовые места, традиционно выступят на всероссийских и международных соревнованиях по робототехнике. С 2017 года в рамках направления «Робокарусель» школьники также примут участие в первом этапе всероссийской олимпиады, результаты которой будут засчитаны в качестве баллов ЕГЭ.

Для зрителей «РобоСиба-2017» также подготовлена большая познавательная программа. Гости фестиваля проведут эксперименты, сделают печенье в форме роботов, посетят лазерное шоу, изменят свою реальность с помощью VR-очков, сделают яркие фотографии в специальных фотозонах. И это еще далеко не весь список того, в чем можно принять участие. Впервые на фестивале заработает «РобоПочта», с помощью которой можно отправить себе и своим близким красочные тематические открытки.

Напомним, фестиваль проводится компанией En+Group и фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в рамках всероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» с 2013 года. Программа разработана и реализуется фондом «Вольное Дело» с 2008 года при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив. Важными задачами программы является — вовлечение детей и молодежи от 8 до 30 лет в техническое творчество, воспитание инженерной культуры, выявление и продвижение перспективных инженерно-технических кадров. В настоящее время в «Робототехнике» принимают участие более 40 000 человек из 71 региона России.

В 2016 году в фестивале «РобоСиб-2016» приняли участие 600 юных любителей робототехники. На мероприятие приехали школьники и студенты из Иркутской и Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, Хакасии, Бурятии и Тувы. Всего за главные призы фестиваля боролись 197 команд. Число гостей фестиваля составило более 6000 человек. Лучшими командами в разных направлениях стали представители Красноярска, Иркутска и Новосибирска. В качестве подарка ребята получили путевки на международные соревнования в Китай и на Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2017».

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