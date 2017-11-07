Батискаф-сканер спроектируют дети на фестивале «РобоСиб-2017» в Иркутске
Сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2017» пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2017 года в «Сибэкспоцентре» в Иркутске.
Сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2017» пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2017 года в «Сибэкспоцентре» в Иркутске.
Как сообщает
Традиционно более взрослые участники фестиваля будут собирать огромных роботов, а совсем юные робототехники самостоятельно сделают и запрограммируют роботов из LEGO. Все роботы будут двигаться по специальным площадкам фестиваля и выполнять различные действия.
В рамках нового направления фестиваля «Энергетика. Инженерный проект» участники побывают на настоящих производственных площадках. Команды школьников и студентов создадут собственные проекты оборудования, с целью облегчить работу с углем:
Направление «Энергетика. Инженерный проект» направлено на развитие талантливых молодых инженеров и станет первым шагом к созданию большого робототехнического технопарка в Иркутске. Оно разработано и поддерживается компанией En+ Group совместно с компанией «ЕвроСибЭнерго».
Юные участники традиционных направлений FIRST LEGO League (FLL) и Junior FIRST LEGO League (Jr. FLL) в 2017 году будут работать над уменьшением уровня загрязнения водоемов. Дети сконструируют роботов, которые помогут сохранить водные ресурсы планеты, а каких именно — новую систему фильтрации воды или робота, очищающего берега, — можно будет увидеть во второй день фестиваля.
Продолжит тему энергетики и сохранения природных ресурсов студенческий лекторий, который впервые пройдет на «РобоСибе-2017» в рамках образовательного проекта компании En+ Group «Энергия будущего». Участие в нем примут более 80 студентов и гостей мероприятия, а проведут сессии известные блогеры и популяризаторы науки.
Команды, занявшие на фестивале призовые места, традиционно выступят на всероссийских и международных соревнованиях по робототехнике. С 2017 года в рамках направления «Робокарусель» школьники также примут участие в первом этапе всероссийской олимпиады, результаты которой будут засчитаны в качестве баллов ЕГЭ.
Для зрителей «РобоСиба-2017» также подготовлена большая познавательная программа. Гости фестиваля проведут эксперименты, сделают печенье в форме роботов, посетят лазерное шоу, изменят свою реальность с помощью
Напомним, фестиваль проводится компанией En+Group и фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в рамках всероссийской программы «Робототехника:
В 2016 году в фестивале «РобоСиб-2016» приняли участие 600 юных любителей робототехники. На мероприятие приехали школьники и студенты из Иркутской и Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, Хакасии, Бурятии и Тувы. Всего за главные призы фестиваля боролись 197 команд. Число гостей фестиваля составило более 6000 человек. Лучшими командами в разных направлениях стали представители Красноярска, Иркутска и Новосибирска. В качестве подарка ребята получили путевки на международные соревнования в Китай и на Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2017».