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05:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Форт Поспелова, Назимовскую батарею и другие объекты сдает в аренду мэрия Владивостока

Три аукциона состоятся в конце ноября, выиграет тот, кто предложит большую сумму.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.

Сразу 20 объектов недвижимости в разных районах города собирается сдать в аренду администрация Владивостока. Среди них, в том числе и объекты Владивостокской крепости: форт Поспелова, Назимовская батарея и укрепления на улице Лесной. Три аукциона состоятся 21 ноября, 22 ноября и 23 ноября 2017 года. Заявки от предпринимателей будут приниматься вплоть до 17 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

«Нежилые помещения различной площади — от 8 до 530 кв. метров — расположены на Океанском проспекте, ул. Морозова, Фадеева, Луговой, Светланской, Бестужева, Успенского и других. Здесь можно разместить офисы, предприятия общепита или бытового обслуживания, магазины, спортзалы, частные детские сады, другие образовательные или медицинские учреждения и т. п. Часть помещений расположена в жилых домах, в густо заселенных микрорайонах, что может обеспечить хороший поток клиентов. А вот в здании площадью 248 кв. метров на ул. 2-й Строительной, 12а, можно разместить автосервис и другие подобные предприятия технического профиля», — отмечается на сайте мэрии.

Все объекты предлагаются в аренду на 5 лет. Цена зависит от площади и оценочной стоимости объектов. Так, помещение площадью 20 кв. метров на Светланской, 183 выставлено за 13,6 тысяч рублей в месяц. Ежемесячная аренда подвального помещения площадью 126 кв. метров на проспекте 100-летия Владивостока, 38, обойдется в 53,8 тысяч рублей (такова начальная цена).

Аукцион проходит в аукционном зале совершенно открыто — путем поднятия карточек участниками торгов.

Особое место среди предлагаемых в аренду помещений занимают объекты Владивостокской крепости. На этот раз предпринимателям предлагают форт Поспелова на острове Русский вместе с земельным участком площадью около 63 тысяч кв. м, Назимовскую батарею (район улицы Бархатной), укрепления на улице Лесной — также с земельным участком. Цена аренды также зависит от площади.

При этом два объекта площадью более 240 кв. метров каждый на улице Юмашева, 7- предлагаются в безвозмездное пользование. Предпринимателю необходимо только по итогам аукциона внести единовременную плату за право аренды.

Целевое использование всех объектов крепости — организация культурных мероприятий, туристско-экскурсионная деятельность, музей, офис, оказание социально-бытовых услуг, деятельность в области спорта и т. д. Цена также зависит от площади объекта.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 244−60−16; 245−40−85, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости». Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru.

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