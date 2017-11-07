Форт Поспелова, Назимовскую батарею и другие объекты сдает в аренду мэрия Владивостока
Три аукциона состоятся в конце ноября, выиграет тот, кто предложит большую сумму.
Три аукциона состоятся в конце ноября, выиграет тот, кто предложит большую сумму.
Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.
Сразу 20 объектов недвижимости в разных районах города собирается сдать в аренду администрация Владивостока. Среди них, в том числе и объекты Владивостокской крепости: форт Поспелова, Назимовская батарея и укрепления на улице Лесной. Три аукциона состоятся 21 ноября, 22 ноября и 23 ноября 2017 года. Заявки от предпринимателей будут приниматься вплоть до 17 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в
«Нежилые помещения различной площади — от 8 до 530 кв. метров — расположены на Океанском проспекте, ул. Морозова, Фадеева, Луговой, Светланской, Бестужева, Успенского и других. Здесь можно разместить офисы, предприятия общепита или бытового обслуживания, магазины, спортзалы, частные детские сады, другие образовательные или медицинские учреждения
Все объекты предлагаются в аренду на 5 лет. Цена зависит от площади и оценочной стоимости объектов. Так, помещение площадью 20 кв. метров на Светланской, 183 выставлено за 13,6 тысяч рублей в месяц. Ежемесячная аренда подвального помещения площадью 126 кв. метров на проспекте 100-летия Владивостока, 38, обойдется в 53,8 тысяч рублей (такова начальная цена).
Аукцион проходит в аукционном зале совершенно открыто — путем поднятия карточек участниками торгов.
При этом два объекта площадью более 240 кв. метров каждый на улице Юмашева, 7- предлагаются в безвозмездное пользование. Предпринимателю необходимо только по итогам аукциона внести единовременную плату за право аренды.
Целевое использование всех объектов крепости — организация культурных мероприятий,
Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел.