Под Омском неизвестные пытались оставить потомков без послания

Неизвестные повалили у местного ДК небольшой камень под которым находилось послание потомкам. Капсулу заложили в 2015 году.

Вполне вероятно, неизвестные пытались украсть капсулу с сообщением или поменять ее содержимое. Это у них вряд ли получилось — хранилище послания зацементировали.