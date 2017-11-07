Под Омском неизвестные пытались оставить потомков без послания
Инцидент произошел в поселке Ключи Омского района Омской области.
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Инцидент произошел в поселке Ключи Омского района Омской области.
Неизвестные повалили у местного ДК небольшой камень под которым находилось послание потомкам. Капсулу заложили в 2015 году.
Вполне вероятно, неизвестные пытались украсть капсулу с сообщением или поменять ее содержимое. Это у них вряд ли получилось — хранилище послания зацементировали.
Хулиганов уже призывают явиться в полицию добровольно, уповая на камеры видеонаблюдения.