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07:00 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском неизвестные пытались оставить потомков без послания

Инцидент произошел в поселке Ключи Омского района Омской области.

Неизвестные повалили у местного ДК небольшой камень под которым находилось послание потомкам. Капсулу заложили в 2015 году.

Вполне вероятно, неизвестные пытались украсть капсулу с сообщением или поменять ее содержимое. Это у них вряд ли получилось — хранилище послания зацементировали.

Хулиганов уже призывают явиться в полицию добровольно, уповая на камеры видеонаблюдения.

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