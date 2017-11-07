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07:20 (мск), источник: Nur.kz

Родители Куандыка Бишимбаева впервые дали телевизионное интервью

Мама экс-министра Альмира Нурлыбекова является защитником сына в суде.

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фотографий

Родители обвиняемого в хищениях Куандыка Бишимбаева дали первое телевизионное интервью. Мама экс-министра Альмира Нурлыбекова является защитником сына в суде, передает 31 канал.

«Агентство обвиняло Куандыка в том, что он лоббирует строительную компанию, потому что он получил от них взятку. Но это не так: уже в 2016 году вот эта вот компания финская пишет о том, что в тех условиях, когда стройку не начинали, когда доллар стоил 180 тенге, а потом в 16 году вырос до 350 тенге.

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Когда стройматериалы подорожали, когда уже выполнены 40−50% строительных работ, менять строительную компанию нецелесообразно и невыгодно. Потому что в таких условиях эта стройка вообще заглохнет, — пояснила Нурлыбекова.

Мать подчеркивает, что все предъявляемые ее сыну обвинения строятся на показаниях других подсудимых.

«Я думаю, что всем, кто дал вот эти показания против него, если бы всем им сказали, что вот, Куандык убил Кеннеди или какой-нибудь совершил нелепый поступок, они бы все равно это все подтвердили. Для того, чтобы избежать наказания самим», — говорит Нурлыбекова.

Она считает, что к этому делу причастен бизнесмен Муратхан Токмади. Он в 2015 году давал интервью, в котором указывал, что к полицейским нужно присмотреться к стекольному заводу.

Ведь он был монополистом по продаже стекла из России и появление казахстанской продукции, более дешевой и качественной, было бы ему невыгодно.

По ее словам, множество людей сочувствуют и жалеют семью, не веря в виновность Куандыка.

Отец обвиняемого Валихан Бишимбаев был ректором трех отечественных вузов, депутатом мажилиса парламента. Он возмущен информационной атакой, начавшейся на его сына.

«Дают информацию заведомо уже обвинительную, приговорную. Можно сказать, вдалбливают в общество, что он преступник. Во-первых, это нарушение закона. Это не этично. Что только не наговорили на моего сына, это не соответствует действительности», — подчеркнул он.

Сегодня. в 10.00 начнется главное судебное разбирательство по делу экс-министра.

Напомним, Куандыка Бишимбаева арестовали 12 января по подозрению в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Позднее стало известно, что Куандык Бишимбаев подозревается также в злоупотреблении служебными полномочиями.

Должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» были задержаны по подозрению в получении взятки 17 ноября 2016 года.

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