Красноярцам пообещали морозы до −15
В будни горожан ждет еще относительно комфортная погода, но к выходным в городе подморозит.
В будни горожан ждет еще относительно комфортная погода, но к выходным в городе подморозит.
Новая неделя в Красноярске будет прохладной: синоптики прогнозируют серьезное понижение температуры к выходным.
Сегодня днем уличные градусники будут показывать до +1 °C, в среду — 0 °C, в четверг — до +2 °C. Ночами ожидается -4, -5 °C. В пятницу синоптики обещают от +1 до +3 °C днем и -3 °C в темное время суток. Затем температура резко понизится.
В субботу Гидрометцентр обещает -6 °C днем и -8 °C ночью, а в воскресенье: -10 и -15 °C соответственно.
Всю неделю в городе ожидается преимущественно облачная погода, ежедневно синоптики обещают небольшой снег с дождем.
Согласно предварительным данным, на следующей неделе ситуация повторится: в будни будет стоять относительно комфортная погода (от 0 до -3 °C днем и до -8 °C по ночам), а на выходных ожидается до -10..-12 °C.