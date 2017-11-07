Красноярцам пообещали морозы до −15

Новая неделя в Красноярске будет прохладной: синоптики прогнозируют серьезное понижение температуры к выходным.

Сегодня днем уличные градусники будут показывать до +1 °C, в среду — 0 °C, в четверг — до +2 °C. Ночами ожидается -4, -5 °C. В пятницу синоптики обещают от +1 до +3 °C днем и -3 °C в темное время суток. Затем температура резко понизится.

В субботу Гидрометцентр обещает -6 °C днем и -8 °C ночью, а в воскресенье: -10 и -15 °C соответственно.

Всю неделю в городе ожидается преимущественно облачная погода, ежедневно синоптики обещают небольшой снег с дождем.