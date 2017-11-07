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05:23 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам пообещали морозы до −15

В будни горожан ждет еще относительно комфортная погода, но к выходным в городе подморозит.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 78% 762 мм рт. ст. 6 м/с

Новая неделя в Красноярске будет прохладной: синоптики прогнозируют серьезное понижение температуры к выходным.

Сегодня днем уличные градусники будут показывать до +1 °C, в среду — 0 °C, в четверг — до +2 °C. Ночами ожидается -4, -5 °C. В пятницу синоптики обещают от +1 до +3 °C днем и -3 °C в темное время суток. Затем температура резко понизится.

В субботу Гидрометцентр обещает -6 °C днем и -8 °C ночью, а в воскресенье: -10 и -15 °C соответственно.

Всю неделю в городе ожидается преимущественно облачная погода, ежедневно синоптики обещают небольшой снег с дождем.

Согласно предварительным данным, на следующей неделе ситуация повторится: в будни будет стоять относительно комфортная погода (от 0 до -3 °C днем и до -8 °C по ночам), а на выходных ожидается до -10..-12 °C.

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