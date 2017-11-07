В Кузбассе пенсионерка погибла, выпав из окна квартиры на 5 этаже

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», несчастный случай произошел в городе Осинники на улице Революции. Пострадавшую женщину обнаружила местная жительница, она увидела в окно, что на земле лежит человек, и сообщила об этом в полицию и «скорую помощь». 84-летнюю пенсионерку госпитализировали в больницу, но спасти её не удалось, женщина скончалась через некоторое время.