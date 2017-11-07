Судно на воздушной подушке получил Усть-Удинский район

Как сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на начальника управления автомобильного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Дениса Шуваева, субсидия областного бюджета для приобретения судна составила 2 млн 240 тыс рублей.

По его словам, до конца 2017 года по государственной программе Иркутской области, предусматривающей развитие транспортного комплекса региона для повышения транспортной доступности населения, будут получены еще три судна на воздушной подушке. Субсидии из областного бюджета в размере 8,9 млн рублей были выделены четырем муниципальным образованиям: Катангскому, Киренскому, Усть-Удинскому районам и Усть-Кутскому муниципальному образованию.

Суда на воздушной подушке предназначены для обеспечения транспортного сообщения сельского населения муниципальных образований Иркутской области с организациями здравоохранения, образовательными организациями, учреждениями культуры и социального обслуживания в межнавигационный период.