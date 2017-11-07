Судно на воздушной подушке получил Усть-Удинский район
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Как сообщает 3 ноября 2017 года
По его словам, до конца 2017 года по государственной программе Иркутской области, предусматривающей развитие транспортного комплекса региона для повышения транспортной доступности населения, будут получены еще три судна на воздушной подушке. Субсидии из областного бюджета в размере 8,9 млн рублей были выделены четырем муниципальным образованиям: Катангскому, Киренскому,
Суда на воздушной подушке предназначены для обеспечения транспортного сообщения сельского населения муниципальных образований Иркутской области с организациями здравоохранения, образовательными организациями, учреждениями культуры и социального обслуживания в межнавигационный период.
В 2018 году проведут оценку эффективности работы судов на воздушной подушке, чтобы принять решение о целесообразности предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам других муниципальных образований.