Погода в Башкирии на 7 ноября: зима возвращается в город

На отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный со скоростью 2−7 м/с.



Температура воздуха ночью составит 0…-5°, при прояснении понизится до -10°. Днем будет теплее, −1…+4°.



МЧС Башкирии сообщает, что на автодорогах ночью и утром местами туман, видимостью 500 метров и менее.



Стоит отметить, что в прошлом году в этот день было значительно холоднее: тогда был порывистый ветер, температура воздуха доходила до -18 градусов, видимость на дорогах была 1−2 километра.