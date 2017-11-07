Погода в Башкирии на 7 ноября: зима возвращается в город
В Уфу снова приходит зима. Ожидаются заморозки до -10 градусов, сообщает Башгидрометцентр.
В Уфу снова приходит зима. Ожидаются заморозки до -10 градусов, сообщает Башгидрометцентр.
Сегодня, 7 ноября, в Башкирии ожидается местами небольшой мокрый снег и слабый гололед.
На отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер западный,
Температура воздуха ночью составит 0…-5°, при прояснении понизится до -10°. Днем будет теплее, −1…+4°.
МЧС Башкирии сообщает, что на автодорогах ночью и утром местами туман, видимостью 500 метров и менее.
Стоит отметить, что в прошлом году в этот день было значительно холоднее: тогда был порывистый ветер, температура воздуха доходила до -18 градусов, видимость на дорогах была 1−2 километра.