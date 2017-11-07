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06:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Погода в Башкирии на 7 ноября: зима возвращается в город

В Уфу снова приходит зима. Ожидаются заморозки до -10 градусов, сообщает Башгидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 763 мм рт. ст. 5 м/с

Сегодня, 7 ноября, в Башкирии ожидается местами небольшой мокрый снег и слабый гололед.

На отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный со скоростью 2−7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…-5°, при прояснении понизится до -10°. Днем будет теплее, −1…+4°.

МЧС Башкирии сообщает, что на автодорогах ночью и утром местами туман, видимостью 500 метров и менее.

Стоит отметить, что в прошлом году в этот день было значительно холоднее: тогда был порывистый ветер, температура воздуха доходила до -18 градусов, видимость на дорогах была 1−2 километра.

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