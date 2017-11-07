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05:54 (мск), источник: Вести Приморье

Борис Кубай: В ближайшее время в Приморье ожидаются три снегопада

Первый из снегопадов пройдёт уже в ближайшие сутки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 78% 762 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Вести Приморье

Три снегопада ожидается в ближайшее время в Приморье. Об этом рассказал в интервью Примпогода.ру начальник Примгидромета Борис Кубай.

«Сейчас в средней и верхней тропосфере над территорией Дальнего Востока наметилась явная тенденция к перестройке, — сказал Борис Кубай. — Если до сих пор высотная фронтальная зона ориентировалась в основном на Якутию, Хабаровский край, Магаданскую область, то в ближайшее время она может переориентироваться на Приморский край. Это означает, что все циклоны, зарождающиеся над Забайкальем и северным Китаем, могут нацелится на наш край».

По словам главного синоптика Приморья, первый из снегопадов пройдёт уже в ближайшие сутки. С ним будут связаны смешанные осадки: на побережье дождь, в крае — с мокрым снегом. Следующий циклон может пройти через Владивосток 10 ноября. С ним возможно более серьёзное ухудшение погоды, особенно в центральной и восточной части края, где ожидаются сильные осадки с переходом в снег, метель, гололёд и штормовой ветер. Не исключено, что третий, относительно небольшой циклон может пронестись над Приморьем в начале следующей недели, принеся с собой очередную непогоду.

К таким переменам погоды необходимо серьёзно подготовится и органам власти, и службам жизнеобеспечения, и населению края. Особенно тем, кто за рулём, — сказал Борис Кубай.

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