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07:13 (мск), источник: ЕАН

Официантов в Екатеринбурге ради ЧМ-2018 научат английскому за счет бюджета

Работников кафе, ресторанов и гостиниц Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу обучат английскому языку за счет областного бюджета. Об этом сообщил депутат областного Законодательного Собрания Вячеслав Вегнер, ознакомившийся с проектом главного финансового документа.

Согласно проекту, за 6 млн рублей языку планируют обучить 494 сотрудника гостиниц и иных средств размещения и 270 сотрудников объектов питания гостиниц.

«В этой новости всё прекрасно. Не столько даже то, что мы будем учить иностранным языкам портье, горничных и официантов, работающих в частных заведениях. А сроки, за которые это планируется достичь. За пять месяцев предстоящего года 764 наших соотечественника достигнут уровня владения английским языком, достаточного для общения с иностранными гостями. Что же там за методики такие? Недешевые, кстати, услуги, по 7850 рублей за голову. Почему-то кажется, что за эти деньги из числа обслуживающего персонала будет выбрано необходимое количество лиц, языком уже владеющих, те пройдут нехитрый тест и получат бумажку от ГБУ СО “Центр развития туризма Свердловской области” о прохождении обучения», — прокомментировал депутат предложение областного правительства.

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