Официантов в Екатеринбурге ради ЧМ-2018 научат английскому за счет бюджета

«В этой новости всё прекрасно. Не столько даже то, что мы будем учить иностранным языкам портье, горничных и официантов, работающих в частных заведениях. А сроки, за которые это планируется достичь. За пять месяцев предстоящего года 764 наших соотечественника достигнут уровня владения английским языком, достаточного для общения с иностранными гостями. Что же там за методики такие? Недешевые, кстати, услуги, по 7850 рублей за голову. Почему-то кажется, что за эти деньги из числа обслуживающего персонала будет выбрано необходимое количество лиц, языком уже владеющих, те пройдут нехитрый тест и получат бумажку от ГБУ СО “Центр развития туризма Свердловской области” о прохождении обучения», — прокомментировал депутат предложение областного правительства.