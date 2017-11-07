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07:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Главный госавтоинспектор Башкирии ответил на вопросы уфимцев о регистрации автомобилей

Глава республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов откликнулся на жалобы горожан по поводу постановки на учет автомобилей с фаркопами. Свое сообщение он оставил на своей странице в соцсетях.

Динар Гильмутдинов подчеркнул, что стороннее оборудование представляет собой изменения в конструкции транспортного средства, а это требует дополнительного разрешения и соответствующей документации. Для этого нужно обратиться в подразделение технического надзора ГИБДД.

Особую бдительность нужно проявлять при покупке автомобиля со вторичного рынка, предупреждает госавтоинспектор. Необходимо проверять наличие сертификатов, в противном случае придется снимать фаркоп, чтобы поставить машину на учет. Такая процедура стоит порядка 7 тысяч рублей.

Исключение составляют лишь модели, которые сошли с конвейера завода-изготовителя в данном виде.

Справка. Фаркоп — это тягово-сцепное устройство, которое используют для буксировки легких прицепов и трейлеров автомобилем. Это сложная металлическая конструкция, состоящая из двух элементов, изготовленных специально для каждой марки машины.

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