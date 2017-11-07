Главный госавтоинспектор Башкирии ответил на вопросы уфимцев о регистрации автомобилей

Динар Гильмутдинов подчеркнул, что стороннее оборудование представляет собой изменения в конструкции транспортного средства, а это требует дополнительного разрешения и соответствующей документации. Для этого нужно обратиться в подразделение технического надзора ГИБДД.



Особую бдительность нужно проявлять при покупке автомобиля со вторичного рынка, предупреждает госавтоинспектор. Необходимо проверять наличие сертификатов, в противном случае придется снимать фаркоп, чтобы поставить машину на учет. Такая процедура стоит порядка 7 тысяч рублей.



Исключение составляют лишь модели, которые сошли с конвейера завода-изготовителя в данном виде.



Справка. Фаркоп — это тягово-сцепное устройство, которое используют для буксировки легких прицепов и трейлеров автомобилем. Это сложная металлическая конструкция, состоящая из двух элементов, изготовленных специально для каждой марки машины.