В праздничные дни «КрасКом» усилил состав дежурных бригад

На время выходных дней на всех объектах «КрасКома» усилили состав и техническое оснащение дежурных бригад. Кроме того, на случай внештатных ситуаций в «КрасКоме» организовали дополнительное дежурство персонала: машинистов установок канализационных и водопроводных насосных станций, слесарей аварийно-восстановительных работ трубопроводов, водителей тяжелой и землеройной техники, а также инжерно-технических работников и начальников цехов.

«В целом “КрасКом” успешно решает свою главную производственную задачу и стабильно обеспечивает красноярцев питьевой водой и другими коммунальными услугами, — отметил генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Однако в период государственных праздников к работе “КрасКома” традиционно предъявляются повышенные требования, поэтому и со своих сотрудников мы спрашиваем вдвойне. Я сам, мои заместители и другие руководители в обязательном порядке остаёмся на праздники в городе, ведь у городской системы жизнеобеспечения, за исправную работу которой несет ответственность “КрасКом”, нет ни выходных, ни отпусков».