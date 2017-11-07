Памятник Дяде Стёпе установили в Усолье-Сибирском
В Приангарье установлен памятник Дяде Стёпе.
В Приангарье установлен памятник Дяде Стёпе.
Торжественное открытие трехметровой скульптурной композиции, посвященной герою стихотворения Сергея Михалкова «Дядя Стёпа», состоялось в
Накануне в МО МВД России «Усольский» состоялась встреча руководства, личного состава отдела и скульптора. Начальник отдела МВД полковник Александр Кузнецов поблагодарил Ивана Зуева за сотрудничество. Юные жители Усолья и Усольского района с большим интересом восприняли появление в городе необычного памятника, который, по словам автора, будет радовать, вдохновлять и воспитывать не одно поколение усольчан.