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06:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Памятник Дяде Стёпе установили в Усолье-Сибирском

В Приангарье установлен памятник Дяде Стёпе.

Торжественное открытие трехметровой скульптурной композиции, посвященной герою стихотворения Сергея Михалкова «Дядя Стёпа», состоялось в Усолье-Сибирском возле межмуниципального отдела МВД России «Усольский». Как сообщает 7 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, автор памятника — признанный во всем мире скульптор из посёлка Тельма, неоднократный победитель российских и международных конкурсов по созданию ледяных, деревянных скульптур Иван Зуев.

Накануне в МО МВД России «Усольский» состоялась встреча руководства, личного состава отдела и скульптора. Начальник отдела МВД полковник Александр Кузнецов поблагодарил Ивана Зуева за сотрудничество. Юные жители Усолья и Усольского района с большим интересом восприняли появление в городе необычного памятника, который, по словам автора, будет радовать, вдохновлять и воспитывать не одно поколение усольчан.

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