Затонувший у берегов Приморья морской буксир подняли со дна
Судовладельца через суд заставили провести соответствующие работы.
Судовладельца через суд заставили провести соответствующие работы.
Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.
Морской буксир «МБ-348», затонувший в июле этого года в бухте Ольга Японского моря, подняли со дна моря. Соответствующие работы судовладелец провел только после обращения прокурора в суд, сообщили ИА PrimaMedia в
Как выяснила транспортная прокуратура, судно затонуло в результате несоблюдения требований законодательства о безопасности плавания при выполнении буксировочных работ. После этого МБ-348 пролежал на дне несколько месяцев.
Достали буксир после того, как находкинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать судовладельца ОАО «Приморские лесопромышленники» поднять затонувшее судно.