Затонувший у берегов Приморья морской буксир подняли со дна

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.

Морской буксир «МБ-348», затонувший в июле этого года в бухте Ольга Японского моря, подняли со дна моря. Соответствующие работы судовладелец провел только после обращения прокурора в суд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТП.

Как выяснила транспортная прокуратура, судно затонуло в результате несоблюдения требований законодательства о безопасности плавания при выполнении буксировочных работ. После этого МБ-348 пролежал на дне несколько месяцев.