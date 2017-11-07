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06:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Затонувший у берегов Приморья морской буксир подняли со дна

Судовладельца через суд заставили провести соответствующие работы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.

Морской буксир «МБ-348», затонувший в июле этого года в бухте Ольга Японского моря, подняли со дна моря. Соответствующие работы судовладелец провел только после обращения прокурора в суд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТП.

Как выяснила транспортная прокуратура, судно затонуло в результате несоблюдения требований законодательства о безопасности плавания при выполнении буксировочных работ. После этого МБ-348 пролежал на дне несколько месяцев.

Достали буксир после того, как находкинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать судовладельца ОАО «Приморские лесопромышленники» поднять затонувшее судно.

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